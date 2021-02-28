Colin Kazım Richards'a destek yağdı!

Derby Country'de forma giyen eski A Milli yıldız Colin Kazım Richards, sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılara uğradı. Deneyimli futbolcuya siyahi ve Pakistanlılar için ırkçı bir ifade olan Paki kelimesi kullanıldı. Kazım'a sosyal medyadan destek mesajları geldi. Çocuklarına durumu açıklayamayan futbolcunun çok üzgün olduğu öğrenildi.

İngiltere Championship'te 1-1 beraberlikle sona eren Derby Country-Nottingham maçında takımının golünü atan Colin Kazım, karşılaşmadan sonra sosyal medyada ırkçı saldırılara uğradı. Deneyimli futbolcuya siyahi ve Pakistanlılar için ırkçı bir ifade olan Paki kelimesi kullanıldı. Bu durum kısa sürede büyük bir sorun haline geldi ve televizyon kanallarında haber oldu.



Türk olmaktan ve Ay Yıldızlı bayrağımdan her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim.. 👊🏾👊🏾 https://t.co/JrFYgLholK — Colin Kazim-Richards (@ColinKazim) February 28, 2021

ÇOCUKLARINA DURUMU AÇIKLAYAMADI

Colin Kazım yaşananlardan çok etkilenen çocuklarına durumu açıklayamamasından dolayı son derece üzgün. Yaşananların ardından başta Derby Kulübü ve takım arkadaşları olmak üzere pek çok kesim Colin Kazım'a destek mesajları gönderdi.



