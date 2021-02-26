Haberler Futbol NBA'den Timberwolveslu Malik Beasley'e 12 maç ceza

'den Timberwolveslu 'e 12 maç ceza

'nde () forması giyen , 12 maç men cezası aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 18:53
NBA'den Timberwolveslu Malik Beasley'e 12 maç ceza

'den yapılan açıklamaya göre, silahlı tehdit suçundan 120 gün hapis cezasına çarptırılan 'li basketbolcuya 12 maç uzaklaştırma verildi.

'in cezasının, 28 Şubat'ta oynanacak karşılaşmasıyla birlikte başlayacağı belirtildi.

24 yaşındaki basketbolcu hakkında, geçen eylül ayında evinin önüne araba park eden bir aileyi silahla tehdit etmesi üzerine dava açılmıştı.

Suçlamaları kabul eden Beasley, 9 Şubat'ta 120 gün hapis cezasına çarptırılmış, sonrasına ertelenen cezanın kamu hizmeti şeklinde tamamlanabileceği belirtilmişti.

'ta iyi bir sezon geçiren Beasley, oynadığı 33 maçta 20,5 sayı, 2,5 asist ve 5.2 ribaunt ortalamaları yakaladı.

SON DAKİKA