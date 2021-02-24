Spor Psikolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Karagözoğlu: 10 bin Euro'dan kaçıp milyonlar kaybediyorlar!

Süper Lig'de son dönemlerde başta teknik direktörler olmak üzere birçok oyuncu mental sorun yaşıyor. Bu sürecin nasıl yönetilmesi gerektiğini Spor Psikolojisi Uzm. Prof. Dr. Cengiz Karagözoğlu anlattı. Sabah'a konuşanDr. Karagözoğlu, sporcuların robot gibi yönetilemeyeceğini ve duygularının görmezden gelinmemesi gerektiğini belirtip, "Mesut Özil de olsanız fark etmez. Bilimsel şekilde onların duygularını yönetmek zorundasınız.

YENİ TRANSFERLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Teknik direktörlerin yeni geldikleri takımlarda oyuncuları tanımaları büyük bir zaman kaybına neden olabiliyor. Kulüplerin bu sorunu çözmeleri için antrenörlerden bağımsız olarak spor psikologlarını bünyelerine katmaları gerekiyor. Böylece hem yeni transferlerin hem de yeni teknik adamların geçiş süreçleri daha az sancılı olur."

PRİMLERİN BİLE ALTINDA KALIYOR

"Kulüplerin böylesine önemli bir noktayı gözden kaçırmamaları gerekiyor. Dünyada olan en iyi uzmanı da getirseniz bunun maliyeti çok yüksek değil. Primlerin bile altında kalıyor. Senede 10 bin Euro gibi bedellerle spor psikologlarını kadrolarına katmayanlar sezon içerisinde yaşadıkları sorunların da çözümünü bir türlü bulamıyor."

BAŞAKŞEHİR'İN YAŞADIĞI TÜKENMİŞLİK SENDROMU

"Sezon içerisinde yaşanılabilecek sorunlara değinebilirsek burada Başakşehir'i örnek verebiliriz. Muhtemelen yaşanılan sorun Tükenmişlik Sendromu... Geçtiğimiz sezon en iyisini yapan bir takım ve bunu yapmak için de yani aşırı performans için de taviz verilen bazı psikolojik noktalar. Sonrasında da doğal olarak bir düşüş başlıyor. En iyisini yaparken taviz vermeden yapmak gerekiyor. Yoksa kısa vadede başarı, uzun vadede ise başarısızlık gelebilir."

SAKATLIKLARIN BİR NEDENİ DE PSİKOLOJİK

Bir kulüpte çok fazla sakatlık yaşanıyor olmasının bir nedeni de psikolojik olarak takımın iyi yönetilmemesi olabilir. Çünkü oyuncu grubunu örneğin öfke olarak kontrol edemiyorsanız antrenmanda ciddi sakatlıklar olabilir, ya da sahada kırmızı kartlar. Bu nedenle sakatlanmaların da altında psikolojik nedenler yatabilmektedir. Maç öncesi ya da devre arası konuşmaları ile oyuncuları psikolojik olarak zinde tutmaya çalışan teknik direktörler var. Ama onların donanımları ve eğitimleri bunu yapmak için yeterli değil. Belki de TFF tarafından antrenör kursları da bu alanda hazırlanabilir."