Türk futbolunda Avrupa tehlikesi! Ülke sıralaması...

Avrupa kupalarında bu sezon mücadele eden 5 temsilcimiz Alanyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray ve Sivasspor yer aldıkları turnuvalara çok erken veda etti.
Bu durum Türk futbolu için büyük tehlikeye yol açarken, önümüzdeki yıl puan mücadelesi vereceğimiz beş ülkenin takımlarının bu hafta UEFA Avrupa Ligi'nde mağlubiyet yüzü görmemesi de tehlikeyi bir kat daha büyüttü.
Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Young Boys (İsviçre), Olympiakos (Yunanistan) rakiplerini yendi. Slavia Prag (Çekya) ve Kızılyıldız (Sırbistan) ise sahadan beraberlikle ayrıldı.