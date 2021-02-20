Haberler Futbol Türk futbolunda Avrupa tehlikesi! Ülke sıralaması...

Türk futbolunda tehlikesi! Ülke sıralaması...

'da son yıllarda alınan başarısız sonuçların ardından ülke puanı sıralamasında irtifa kaybeden 'nin gelecek sezona büyük ihtimalle 16. sıradan başlaması bekleniyor. 'nde rakip ülkelerin takımlarının bu hafta mağlubiyet görmemesi de Türk futbolu açısından büyük tehlikeye yol açtı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 23:47 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 00:29
Türk futbolunda Avrupa tehlikesi! Ülke sıralaması...

kupalarında bu sezon mücadele eden 5 temsilcimiz , , , ve yer aldıkları turnuvalara çok erken veda etti.

Türk futbolunda Avrupa tehlikesi! Ülke sıralaması...

Bu durum Türk futbolu için büyük tehlikeye yol açarken, önümüzdeki yıl puan mücadelesi vereceğimiz beş ülkenin takımlarının bu hafta UEFA 'nde mağlubiyet yüzü görmemesi de tehlikeyi bir kat daha büyüttü.

Türk futbolunda Avrupa tehlikesi! Ülke sıralaması...

(), (İsviçre), (Yunanistan) rakiplerini yendi. (Çekya) ve (Sırbistan) ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Türk futbolunda Avrupa tehlikesi! Ülke sıralaması...

Sabah'te yer alan habere göre son beş yılın ülke puanı toplamı dikkate alınan sıralamada, bu sezonu 13. bitirmesine rağmen önümüzdeki yıla 16. sıradan başlayacak.

Türk futbolunda Avrupa tehlikesi! Ülke sıralaması...

TAKİPÇİLERİMİZ HIRVATİSTAN, YUNANİSTAN VE ÇEKYA
2016-2017 sezonu puanlarının önemini yitirmesiyle 20.400 puana düşen 'nin kötü bir karnesi durumunda 16. basamağın altına gerileme ihtimali de oldukça yüksek. 20.400 puana sahip ülkemizi, (20.150), Yunanistan (19.800), Çekya (19.700) takip ediyor.

Türk futbolunda Avrupa tehlikesi! Ülke sıralaması...

Ülkeler arasında puan farkının çok az olmasından dolayı olası bir kötü gidiş bizi daha da aşağılara çekecek. Bu yüzden 'da mücadele edecek takımlarımıza büyük iş düşecek.

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