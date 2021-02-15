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El-Hilal'de ile yollar ayrıldı

'ın El-Hilal takımı, adı zaman zaman ekipleriyle de anılan 'nun oğlu Razvan ile yollarını ayırdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 21:27 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 21:52
El-Hilal'de Razvan Lucescu ile yollar ayrıldı

'ın El-Hilal takımında teknik direktör ile yollar ayrıldı.

El-Hilal Kulübü, 51 yaşındaki Rumen çalıştırıcı Lucescu'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

Kulübün 19 yaş altı takımını çalıştıran 'nin görevi devralacağı belirtildi.

Rumen teknik direktör 'nun oğlu Razvan, Haziran 2019'da El-Hilal'in başına geçmişti.

Razvan Lucescu yönetiminde , gibi isimlerin forma giydiği El-Hilal, birer kez ve (AFC) Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.

'nde 18 haftada 34 puan elde eden El-Hilal, ikinci sırada yer aldı.

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