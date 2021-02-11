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Dünyanın en büyüğü !

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kazanan oldu. devi finalde ekibi 'i Pavard'ın tek golüyle mağlup etti ve kupaya uzandı. Öte yandan bugün oynanan 3'üncülük karşılaşmasında ise Al-Ahly, 'ı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltılar sonucunda 3-2 mağlup etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 23:19
Dünyanın en büyüğü Bayern Münih!

finalinde , 'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

'da oynanan 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde devi Bayern Münih ile 'nın karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 18'inci dakikada Bayern Münih'te , topu Tigres ağlarına gönderdi ancak VAR'dan gelen uyarı sonucunda gol geçerli sayılmadı. İlk yarının kalan bölümünde gol olmayınca, soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.

Maçın 59'uncu dakikasında 'ın ayağından gelen golle Tigres karşısında 1-0 öne geçen Bayern Münih, karşılaşmanın kalan bölümünde rakibine üstünlüğü kaptırmadı ve Tigres'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Bayern Münih'te koronavirüs testi pozitif çıkan maçta forma giyemedi.

Öte yandan bugün oynanan 3'üncülük karşılaşmasında ise Al-Ahly, 'ı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltılar sonucunda 3-2 mağlup etti.

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