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TFF heyeti UEFA TEP Toplantısı’na katıldı

UEFA tarafından her yıl ülke federasyonları üst yönetimlerinin katılımı ile düzenlenen TEP (Top Executive Programme) Toplantısı, video konferans yöntemiyle yapıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 17:07
TFF heyeti UEFA TEP Toplantısı’na katıldı

Toplantıya Riva'dan TFF Başkanı , TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter katıldı. UEFA Başkanı 'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda 55 ülkeden federasyonların temsilcileri yer aldı. Toplantıda, UEFA ile üye federasyonlar arasında Avrupa Kulüp müsabakalarının 2024 yılı sonrasındaki formatına dair değerlendirmeler yapıldı.

UEFA, 'ın İtalya ile açılış maçını oynayacağı ile ilgili alınacak tedbirler ve planlamalar hakkında federasyonları bilgilendirdi. Ayrıca UEFA tarafından içinde bulunduğumuz sezonda devam eden Milli Takım ve kulüp turnuvaları ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Öte yandan 20 Nisan'da Montrö'de yapılacak kongrede federasyonların onayına sunulacak UEFA statüsünde yapılacak değişiklikler ile ilgili bilgilendirme yapıldı, statü değişikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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