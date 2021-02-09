Messi savaşları başladı! Manchester City ve PSG transferde karşı karşıya

İngiltere Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Manchester City, sezon başında Barcelona'nın izin vermemesi nedeniyle mutlu sona ulaşamadığı Lionel Messi transferini önümüzdeki yaz gerçekleştirmek için yeniden atağa kalktı.

ESPN'de yer alan habere göre İngiliz ekibi, özellikle teknik direktör Pep Guardiola'nın çok istediği Arjantinli süperstarla mart ayında transfer görüşmelerine başlayacak.

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız futbolcuyla transfer görüşmesi yapmak için önünde yasal bir engel kalmayan M. City Kulübü, şubat ayında durumunu izleyeceği Messi ile mart ayında resmi temaslara başlama kararı aldı.

PSG DE İSTİYOR

Lionel Messi ile ilgilenen tek kulüp Manchester City değil. Bilindiği üzere Fransız devi PSG de Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Öte yandan Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, PSG'li oyuncuların Messi'yi takımlarında görmek istediklerine dair açıklamalarını "Saygısızlık" olarak nitelendirip Fransız kulübüne tepki göstermişti.