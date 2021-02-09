Haberler Futbol Messi savaşları başladı! Manchester City ve PSG transferde karşı karşıya

savaşları başladı! ve transferde karşı karşıya

Sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek olan için müthiş bir transfer yarışı yaşanıyor. ESPN'in haberine göre; devi , ekibi 'nin de talip olduğu Arjantinli süperstar ile mart ayında transfer görüşmelerine başlayacak. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 13:44
Messi savaşları başladı! Manchester City ve PSG transferde karşı karşıya

'de liderlik koltuğunda oturan , sezon başında 'nın izin vermemesi nedeniyle mutlu sona ulaşamadığı transferini önümüzdeki yaz gerçekleştirmek için yeniden atağa kalktı.

ESPN'de yer alan habere göre ekibi, özellikle teknik direktör 'nın çok istediği Arjantinli süperstarla mart ayında transfer görüşmelerine başlayacak.

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız futbolcuyla transfer görüşmesi yapmak için önünde yasal bir engel kalmayan M. City Kulübü, şubat ayında durumunu izleyeceği ile mart ayında resmi temaslara başlama kararı aldı.

PSG DE İSTİYOR
Lionel Messi ile ilgilenen tek kulüp Manchester City değil. Bilindiği üzere devi de Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Öte yandan Barcelona Teknik Direktörü , PSG'li oyuncuların Messi'yi takımlarında görmek istediklerine dair açıklamalarını "Saygısızlık" olarak nitelendirip Fransız kulübüne tepki göstermişti.

SON DAKİKA