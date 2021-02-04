Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde işler tersine döndü!

Geçtiğimiz yıl 23 Şubat 2020'de oynanan derbide, ezeli rakibini sahasında tam 20 yıl sonra yenen sarı-kırmızılı ekip son yıllarda ilginç bir istatistiğe de imza attı.
Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son olarak 2016'da oynanan maçta 2-0'lık skorla mağlup olan Galatasaray, o tarihten sonra deplasmanda oynadığı Fenerbahçe maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi.
SERİ GALATASARAY LEHİNE DÖNDÜ
Daha önce Fenerbahçe'nin stadında 20 yıl boyunca kazanamayan Galatasaray; Donk, Falcao ve Onyekuru'nun attığı gollerle kazandığı derbiyle beraber seriyi de tersine döndürmüş oldu.
Fenerbahçe ise evinde kazanarak yeniden bir seri başlatıp, şampiyonluk yolunda da iddiasını göstermek istiyor.
20.11.2016 Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
17.03.2018 Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
14.04.2019 Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
23.02.2020 Fenerbahçe 1-3 Galatasaray