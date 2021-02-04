Haberler Futbol Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde işler tersine döndü!

- derbilerinde işler tersine döndü!

'in 24. haftasında 'de oynanacak dev derbi öncesi flaş bir detay ortaya çıktı. Daha önce 'nin 'a karşı büyük üstnülüğünün bulunduğu derbi maçlarda istatistikler terse döndü.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 11:34
Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde işler tersine döndü!
'in 23. haftasında oynanan karşılaşmalarda hem hem de sahadan 3'er puanla ayrılarak, cumartesi günü oynanacak derbi öncesi moral depoladı.

Geçtiğimiz yıl 23 Şubat 2020'de oynanan derbide, ezeli rakibini sahasında tam 20 yıl sonra yenen sarı-kırmızılı ekip son yıllarda ilginç bir istatistiğe de imza attı.

Fenerbahçe'ye 'de son olarak 2016'da oynanan maçta 2-0'lık skorla mağlup olan Galatasaray, o tarihten sonra deplasmanda oynadığı Fenerbahçe maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi.

SERİ GALATASARAY LEHİNE DÖNDÜ

Daha önce Fenerbahçe'nin stadında 20 yıl boyunca kazanamayan Galatasaray; , ve 'nun attığı gollerle kazandığı derbiyle beraber seriyi de tersine döndürmüş oldu.

Fenerbahçe ise evinde kazanarak yeniden bir seri başlatıp, şampiyonluk yolunda da iddiasını göstermek istiyor.

20.11.2016 Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
17.03.2018 Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
14.04.2019 Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
23.02.2020 Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
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