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'tan şaşırtan hata! 'in adı için bildirilmedi

Son dakika haberleri... 'nın tarihi kulübü 'ta dikkat çeken bir olay yaşandı. Takımın, ocak ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli futbolcu 'in, yanlışlıkla kadrosu için ismi bildirilmedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 11:56
Ajax'tan şaşırtan hata! Sebastien Haller'in adı Avrupa Ligi için bildirilmedi

Ligi ekiplerinden 'ta, şoku yaşanıyor. Kulüp, ocak ayı transfer döneminde renklerine bağladığı Fildişi Sahilli forveti, maçları için yanlışlıkla kadroya bildirmedi.

Kulübün basın sözcüsü konuyla ilgili, "Evet, Haller Avrupa Ligi'nde oynayacak oyuncu listesinde yer almıyor. Biz de hem federasyon hem de ile sorunun ne olduğunu anlamak için iletişim halindeyiz" dedi.

26 yaşındaki golcü, daha şimdiden Ajax formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada 2 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.


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