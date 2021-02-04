Ajax'tan şaşırtan hata! Sebastien Haller'in adı Avrupa Ligi için bildirilmedi

Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ta, Sebastien Haller şoku yaşanıyor. Kulüp, ocak ayı transfer döneminde renklerine bağladığı Fildişi Sahilli forveti, Avrupa Ligi maçları için yanlışlıkla kadroya bildirmedi.

Kulübün basın sözcüsü konuyla ilgili, "Evet, Haller Avrupa Ligi'nde oynayacak oyuncu listesinde yer almıyor. Biz de hem federasyon hem de UEFA ile sorunun ne olduğunu anlamak için iletişim halindeyiz" dedi.

26 yaşındaki golcü, daha şimdiden Ajax formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada 2 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.



