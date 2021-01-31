Haberler Futbol Libertadores'i müzesine Felipe Melo'lu Palmeiras götürdü

'i müzesine 'lu götürdü

Son dakika haberleri... futbolunun en prestijli organizasyonlarından olan sahibini buldu. Finalde 'u uzatmalarda 1-0 mağlup eden 'lu , kupayı müzesine götürdü.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 07:25
Libertadores'i müzesine Felipe Melo'lu Palmeiras götürdü

'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen finalinde karşılaşan iki Brezilyalı takımdan , rakibi 'u uzatmalarda 1-0 yenerek kupayı kaldırdı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Kupası final maçında Arjantinli 'nun hakemliğinde 'nın şehrindeki 'nda Palmeiras ile Santos karşı karşıya geldi.

Maçın normal süresi iki takımın da eşitliğiyle sona erdi ve uzatmalara geçildi.

Maçın 98. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta, Palmeiraslı oyuncu , penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi. Maç sonucu: 1-0.

Palmeiras'ta forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu da maçın son dakikalarına oyuna dahil oldu. Böylece Palmeiras, tarihinde ikinci defa Libertadores Kupası'nı kaldırmış oldu. Brezilyalı ekip, ilk kez 1999 yılında kupayı kazanmıştı.

Ayrıca Palmeiras, bu zaferle Katar'ın ev sahipliği yapacağı, ertelenen 'na doğrudan katılım hakkı da elde etti.



SON DAKİKA