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Teknik Direktörü 'un corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... 'nın 66 yaşındaki tecrübeli teknik direktörü 'un corona virüsü testi pozitif çıktı. Deneyimli teknik adamın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 14:28
Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un corona virüsü testi pozitif çıktı

Birinci Futbol Ligi ekibi 'da teknik direktör 'un yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

, 66 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Jesus'un son yapılan Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Durumu iyi olduğu belirtilen Jesus'un izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.

Tecrübeli teknik direktör, son olarak Portekiz Kupası çeyrek finalinde Belenenses'i 3-0 yendikleri karşılaşmada rahatsızlığı nedeniyle takımının başında yer alamamıştı.



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