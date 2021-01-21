Haberler Futbol Deportivo Alcoyano 2-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU (İspanya Kral Kupası)

2-1 | MAÇ SONUCU (İspanya )

İspanya 4. tur maçında 3. lig takımlarından ile deplasmanda karşı karşıya gelen , rakibine 2-1 yenilerek kupaya veda etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 07:58
Deportivo Alcoyano 2-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU (İspanya Kral Kupası)

Futbolda İspanya 4. turunda , 3. lig takımlarından 'ya deplasmanda 2-1 yenilerek elendi.

Tek maçlı eleme usulüyle oynanan 4. turda Real Madrid, 45. dakikada 'nun golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarının 81. dakikasında ile ev sahibi takım skora eşitliği getirdi. Maçın normal süresi 1-1 sona erince uzatma dakikalarına geçildi.

Alcoyanolu futbolcu , karşılaşmanın 110. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Eksik olmasına rağmen ataklarını sürdüren ev sahibi takım 115. dakikada 'ın golüyle 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında skor değişmeyince Real Madrid'i eleyen Alcoyano, kupada ilk 16'ya kaldı.

17 Ocak'taki final maçında 'yı mağlup eden 'nun kazandığı sezonun ilk kupası Süper Kupa'dan eli boş dönen Real Madrid, Kral Kupası'na da erken veda etti.

Kral Kupası'nın diğer maçında Barcelona, 21 Ocak perşembe akşamı 3. lig takımlarından Unio Esportiva Cornella ile deplasmanda karşılaşacak.



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