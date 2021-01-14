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hakemler listesinde dünyada 2. sırada

, son 10 yılın en iyi hakemleri listesinde 'a ikinci sırada yer verdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 11:16
Cüneyt Çakır hakemler listesinde dünyada 2. sırada

, dünyada son 10 yılın en iyi hakemleri arasında yer alan isimleri açıkladı.

2011 ile 2020 yılları arasını kapsayan dönemde her yılın ilk 20 hakem listesi göz önüne alındı. Son 10 yılda en çok puanı toplayarak en başarılı hakem olurken, hakem, 2016-17 sezonu başta olmak üzere, bir çok önemli müsabakada görev aldı. Felix Brych'in 141 puanla zirvede yer aldığı listede 140 puanla ikinci sırada yer aldı. 2014-2015 sezonunda finalinde görev yapan Çakır'ı, listede Bjorn Kuipers takip etti.

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