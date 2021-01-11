Maradona ile ilgili flaş iddia! Beyin ameliyatını yapan doktor...

'El Dios' lakaplı Diego Maradona'nın imzasını taklit ettiği iddia edilen Leopoldo Luqu'ye ait imzalı belgeler ortaya çıktı. Son dakika haberi Arjantin'i karıştırdı. Lugu, iddiaları yalanlarken Arjantin basını konunun üstüne gitmeyi sürdürüyor. Diego Maradona'nın beyin ameliyatını yapan doktor hakkındaki bu iddialar resmi makamlar tarafından da araştırılacak.

Diego Maradona'nın doktoru ölmüş futbolcunun imzasını taklit etmekle suçlandı. Oyuncunun imzasını atmayı deneyen birini gösteren belgeler, Arjantin medyasında yayınlandı. Büyük tepki çeken olay hala aydınlatılmayı bekliyor.

"KLİNİĞE İMZALI MEKTUP GELDİ" Maradona'nın beyin ameliyatını gerçekleştiren Leopoldo Luque'un Buenos Aires'teki evinde olduğu ifade edildi.

Bir kişinin kliniğe tıbbi kayıtlarının kopyasını Leopolda Luque'a göndermesini isteyen imzalı bir mektup getirildiği söylendi. Aynı isteği içeren bir diğer mektup ise birkaç imzaya sahip ve üçüncü mektupta Diego'nun diğerleriyle birlikte bir imzası olan taranmış bir kopyası mevcut.

Kasım ayında Maradona'nın ölümünü soruşturan savcılar el yazısı uzmanları ile birlikte çalışarak bir sonuca ulaşmaya çalışıyor. "İDDİALARI YALANLADI" Luque tüm bu olaylar sonucunda Kasım ayında, Diego söz konusunda herhangi bir şeyden sorumlu tutulacaksa ona değer vermek, sevmek ve tamamen iyileştirerek hayatını uzatmaktan sorumlu tutulabileceğini söyledi.

Maradona'nın aslında doktor etmesine rağmen kendisiyle özel bir ilişkisi olduğunu söyleyen Luque, futbol yıldızını "imkansız" bir hasta olarak tanımladı.