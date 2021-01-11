Haberler Futbol Maradona ile ilgili flaş iddia! Beyin ameliyatını yapan doktor...

ile ilgili flaş iddia! Beyin ameliyatını yapan doktor...

Dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Kasım ayında hayatını kaybetmişti. 'nın ölümünün ardından birçok iddia gündeme gelmişti. Son iddia ise Arjantinli efsaneyi ameliyat eden doktor ile ilgili... İşte gündeme bomba gibi düşen son gelişme...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 10:11 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 10:13
Maradona ile ilgili flaş iddia! Beyin ameliyatını yapan doktor...

'' lakaplı 'nın imzasını taklit ettiği iddia edilen 'ye ait imzalı belgeler ortaya çıktı. Son dakika haberi 'i karıştırdı. Lugu, iddiaları yalanlarken Arjantin basını konunun üstüne gitmeyi sürdürüyor. Diego 'nın beyin ameliyatını yapan doktor hakkındaki bu iddialar resmi makamlar tarafından da araştırılacak.

Maradona ile ilgili flaş iddia! Beyin ameliyatını yapan doktor...

'nın doktoru ölmüş futbolcunun imzasını taklit etmekle suçlandı. Oyuncunun imzasını atmayı deneyen birini gösteren belgeler, medyasında yayınlandı. Büyük tepki çeken olay hala aydınlatılmayı bekliyor.

Maradona ile ilgili flaş iddia! Beyin ameliyatını yapan doktor...

"KLİNİĞE İMZALI MEKTUP GELDİ"

'nın beyin ameliyatını gerçekleştiren 'un 'teki evinde olduğu ifade edildi.

Maradona ile ilgili flaş iddia! Beyin ameliyatını yapan doktor...

Bir kişinin kliniğe tıbbi kayıtlarının kopyasını 'a göndermesini isteyen imzalı bir mektup getirildiği söylendi.

Aynı isteği içeren bir diğer mektup ise birkaç imzaya sahip ve üçüncü mektupta Diego'nun diğerleriyle birlikte bir imzası olan taranmış bir kopyası mevcut.

Maradona ile ilgili flaş iddia! Beyin ameliyatını yapan doktor...

Kasım ayında 'nın ölümünü soruşturan savcılar el yazısı uzmanları ile birlikte çalışarak bir sonuca ulaşmaya çalışıyor.

"İDDİALARI YALANLADI"

tüm bu olaylar sonucunda Kasım ayında, konusunda herhangi bir şeyden sorumlu tutulacaksa ona değer vermek, sevmek ve tamamen iyileştirerek hayatını uzatmaktan sorumlu tutulabileceğini söyledi.

Maradona ile ilgili flaş iddia! Beyin ameliyatını yapan doktor...

'nın aslında doktor etmesine rağmen kendisiyle özel bir ilişkisi olduğunu söyleyen , futbol yıldızını "imkansız" bir hasta olarak tanımladı.

Maradona ile ilgili flaş iddia! Beyin ameliyatını yapan doktor...

Ayrıca hiçbir şey için kendini suçlamadığını belirten doktor, olanların büyük haksızlık olduğunu ve kendisinin ilan edildiği sözleriyle yapılan tüm suçlamaları reddetti.

SON DAKİKA