Süper Lig Mesut olacak mı?

Uzun süredir top oynamıyormuş, milyonlarca Euro kazandığı için futbola doymuş gibi, daha transferi gerçekleşmeden yapılan yorumlar açıkçası şu aşamada beni çok fazla ilgilendirmiyor. Mesut Özil'in futbolcu kimliğine laf etmek akıl karı gelmiyor bana. Hazır olup, olmadığı ve yapacağı katkı eğer gelirse sahada ortaya çıkacak. Ancak Mesut ayarındaki uluslararası düzeyde bir yıldızın Fenerbahçe'ye transferi sadece Sarı-Lacivertli takım için değil Süper Lig markası için de çok önemli bir gelişmedir. Mesut'un bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile yan yana gelmesinden dolayı yaşadıkları, Uygur Türklerine verdiği destekten ötürü karşı karşıya kaldığı haksız muamele herkesin malumu. Onun tüm dinlerden ve tüm coğrafyalardan insanlara uzattığı yardım elini de çok iyi biliyoruz. Bir kere Mesut Özil bu kimliğiyle bile çok önemli bir değer. Futbolcu kimliğine gelince... Eğer Real Madrid ya da Arsenal'deki iyi günlerinin yarısı kadar oynarsa sadece Fenerbahçe'ye gönül verenleri değil, tüm futbolseverleri 'mesut' eder. Bu da kenarda dursun!



KARTALLARIN HAFTASI

Rize'yi altı golle bozguna uğratan Kara Kartal ile Galatasaray'ı kora kor bir maçtan sonra dört golle geçen Konya'nın hocası İsmail Kartal, hafta içi mesaisinin başrol oyuncuları oldu. Beşiktaş gol yemeden sürdürdüğü galibiyet serisi ile şampiyonluk yarışının en önemli figürü haline geldi. Bu yükselişin mimarı olarak Sergen Yalçın'dan keyiflisi yoktur. Bir başka teknik adam İsmail Kartal da türlü sıkıntılarla mücadele etmesine rağmen İstanbul'un üç büyüklerine karşı on gol atıp, üçte üç yaparak sağladığı başarı ile Konyaspor'da bir ilke imza atmayı başardı. Her iki Kartal da yüksekten uçuyor. Şu an geldikleri noktayı hak etmediklerini düşünen var mı?



VAR MI, YOK MU?

Bir futbolcu kötü oynadığı zaman kendisinden hesap soruluyorsa, kötü yönetilen maç sonrası hakemden hesap sorulması kadar doğal bir şey de yoktur. Ancak biz bu duruma pek alışık olmadığımız için Koray Gençerler ve Atilla Karaoğlan'ın verilen görevlerden geri çekilmesini büyük bir olay olarak gördük. Oysa biri Erzurum- G.Antep diğeri ise G.Saray-Antalya maçlarında VAR görevindeyken "Sana göre, bana göresi olmayan" hatalar yapmıştı. MHK yönetimi seri bir şekilde bu hataların gereğini yaptı ve tüm hakemlere örnek olacak şekilde kendilerini geri çekti. Serdar Tatlı adına bu çok önemli bir adımdı. Ama daha önemli adım bu hafta geldi. Antalya- Karagümrük maçındaki VAR performansı nedeniyle Fırat Aydınus bu hafta sonu yöneteceği maçtan geri çekildi. Serdar tatlı MHK'si de hakemin adına göre değil, icraatına göre karar verebilecek adaleti olduğunu herkese gösterdi. Adı kim olursa olsun "Adaletim VAR" dedi.

TOKMAK KİMDE?

Galatasaray'ın İH Konyaspor'a yenildiği maçta oyuncu seçimleri, hamleleri ve değişiklikler nedeniyle yardımca antrenör Levent Şahin fazlasıyla eleştirildi. Benzer senaryoyu daha önce de yaşadığımız için hiç garipsemedim. Benim garipsediğim Fatih Terim gibi bir teknik direktör varken, kararları Levent Şahin'in aldığını düşünecek kadar saf insanlar olması. Ya da işlerine böyle geliyor. Kenarda olsun ya da olmasın Fatih Terim'in takımında bir başkası karar verebilir mi? Davul sizde olsa ne gam. Tokmak başkasının elinde olduktan sonra!



OLMADI BE ÇAĞDAŞ HOCA!

Çağdaş Atan ilk teknik adamlık deneyiminde saha içinde ne kadar doğru işler yapıyorsa saha dışında bir o kadar tökezliyor. Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamalar son derece talihsiz oldu. Hocanın "Fenerbahçe'nin bize karşı kafa kafaya oynamasını beklerdim. Konuşmamak için kendimi zor tutuyorum" demesi hata. Fenerbahçe'nin topu rakibe bırakarak şampiyon olamayacağını söylemesi ise çok daha büyük hata oldu. Erol Bulut'un skora baksın demesi bir yana, "Sen Fenerbahçe'nin hocası mısın?" diye sorarlar adama! Bence Çağdaş Hoca acilen bir iletişimci ile anlaşmalı.

ENDER FİKİRLER - Ender Bilgin