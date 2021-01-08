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Eski Başkanı Blatter hastaneye kaldırıldı

Eski () Başkanı hastaneye kaldırıldı. Blatter'in kızı , babasının hastanede olduğunu doğruladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 15:37 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 15:44
Eski FIFA Başkanı Blatter hastaneye kaldırıldı

Eski () Başkanı 'in sağlık durumunun kötüleştiği ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

gazetesi Blick'in haberine göre, 84 yaşındaki Blatter hastaneye kaldırıldı. Gazeteye konuşan Blatter'in kızı , babasının hastanede olduğunu doğruladı.

Corinne, "Durumu her gün daha iyiye gidiyor. Zamana ve dinlenmeye ihtiyacı var. Ailemiz adına mahremiyete saygı duyulmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Blatter, 2015'te de bağışıklık sisteminin çökmesi nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi görmek zorunda kalmıştı.

Eski FIFA Başkanı Blatter, hakkındaki usulsüzlük iddiaları nedeniyle 8 yıl futboldan men edilmiş, cezası daha sonra 6 yıla düşürülmüştü.

FIFA da 22 Aralık 2020'de İsviçre'deki kaynaklı şüpheli işlemler nedeniyle Blatter hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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