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Transfer haberi: 'ya sürpriz talip! 17 milyon euro...

Son dakika transfer haberleri... ile sözleşmesini feshetmesinin ardından adı ve ile anılan İspanyol golcü 'ya sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 11:51
Transfer haberi: Diego Costa'ya sürpriz talip! 17 milyon euro...

İspanya La Liga ekiplerinden 'de forma giyen , bir süre önce ailevi nedenleri gerekçe göstererek kulübü ile olan sözleşmesini feshetmişti.

Transfer haberi: Diego Costa'ya sürpriz talip! 17 milyon euro...

Bonservisi elinde olan İspanyol yıldızın adı, İngiliz ve İtalyan ekiplerinin yanı sıra ve ile de anılıyordu.

Transfer haberi: Diego Costa'ya sürpriz talip! 17 milyon euro...

Ancak tecrübeli futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Transfer haberi: Diego Costa'ya sürpriz talip! 17 milyon euro...

Kulübün önceliğinin, Jiangsu Suning'de forma giyen Alex Teixeira olduğu ifade edilirken bu transferin gerçekleşme ihtimalinin azalmasıyla rotanın Costa'ya döndüğü bildirildi.

Transfer haberi: Diego Costa'ya sürpriz talip! 17 milyon euro...

Suudi Arabistan temsilcisinin, Brezilya asıllı İspanyol futbolcuya 2.5 yıllık sözleşme ve 17 milyon euro'luk bir teklif sunacağı belirtildi.

Transfer haberi: Diego Costa'ya sürpriz talip! 17 milyon euro...

Öte yandan kulübe yakın bir kaynak da oyuncunun menajeriyle görüşüldüğünü doğruladı.

Transfer haberi: Diego Costa'ya sürpriz talip! 17 milyon euro...

Avrupa basınında yer alan haberlere göre boşta olan 'ya, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı talip oldu.

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