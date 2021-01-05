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'yi geçti!

Ronaldo, dünya futbolunun en çok konuşalan ismi oldu. Kariyerinde 758 gole CR7, efsane ’yi geçti, 48 gol daha atması halinde zirveye çıkacak...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
Cristiano Ronaldo Pele'yi geçti!
formasıyla önceki gece ağlarını iki kez havalandıran , bir kez daha dünya futbolunun gündemine oturdu.

Kariyerindeki gol sayısını 758'ye çıkaran Portekizli yıldız, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen efsane 'yi geçti. 757 gol ile dünya da en çok gol atan ikinci ismi olan Pele'yi sollayan CR7, tarihin en golcü futbolcusu unvanını almak için önünde yalnızca bir isim kaldı: ...

KUPA CANAVARI CR7

805 golü bulunan Bican'ı da geride bırakması için 48 gole ihtiyacı olan Ronaldo, önceki sezonlarda da birçok rekoru alt-üst etmişti. Üst üste 15 sezonda 20 gol barajını aşan 35 yaşındaki futbolcu, 2 kez dünyada yılın futbolcusu seçildi, 5 defa da Ballon D'Or Ödülü'nün sahibi oldu. Milli Takımı ile Şampiyonluğu Kupası kaldıran yıldız futbolcu, 4 , 3 , 2 , 2 de şampiyonluğu yaşadı.
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