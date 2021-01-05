Cristiano Ronaldo Pele'yi geçti!

Kariyerindeki gol sayısını 758'ye çıkaran Portekizli yıldız, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen efsane Pele'yi geçti. 757 gol ile dünya da en çok gol atan ikinci ismi olan Pele'yi sollayan CR7, tarihin en golcü futbolcusu unvanını almak için önünde yalnızca bir isim kaldı: Josef Bican...
KUPA CANAVARI CR7
805 golü bulunan Bican'ı da geride bırakması için 48 gole ihtiyacı olan Ronaldo, önceki sezonlarda da birçok rekoru alt-üst etmişti. Üst üste 15 sezonda 20 gol barajını aşan 35 yaşındaki futbolcu, 2 kez dünyada yılın futbolcusu seçildi, 5 defa da Ballon D'Or Ödülü'nün sahibi oldu. Portekiz Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu Kupası kaldıran yıldız futbolcu, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 Premier Lig, 2 İspanya Ligi, 2 de İtalya Ligi şampiyonluğu yaşadı.