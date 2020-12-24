Pandeminin gölgesinde bir yıl geride kaldı: İşte 2020 almanak!

24 OCAK: Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. 1 Haziran 2019'da resmi sözleşme imzalayan Avcı, siyah-beyazlı takımın başında 239 gün kalabildi. Siyah- beyazlı ekip, Avcı'nın yönetiminde bu sezon 28 karşılaşmaya çıkarken, bunların 14'ünde yenildi.
29 OCAK: Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
23 ŞUBAT: Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, 20 yılı aşkın süre sonra rakibini Kadıköy'de yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.
14 HAZIRAN: Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın sağ ayağında iki ayrı kırık oluştu.
8 TEMMUZ: TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gitti. Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Bu oyuncuların sadece 8'i sahada yer alabilecek. Kovid- 19 salgını nedeniyle iptal edilen TFF 2.
Lig'de Yılport Samsunspor ile Bandırmaspor, TFF 3. Lig'de ise Serik Belediyespor, Kocaelispor ile Karacabey Belediyespor, şampiyon ilan edildi.
18 TEMMUZ: TFF 1. Lig'de Ümraniyespor'u 4-1 mağlup eden BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükseldi. Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
19 TEMMUZ: Süper Lig'de Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
29 TEMMUZ: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını ve gelecek sezonun 21 takımla oynanacağını açıkladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2020-2021 sezonu sonunda Süper Lig'den 4 takımın düşeceğini, bir sonraki sezonun ise 20 takımla oynanacağını açıkladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni yabancı kuralının 1 yıl ertelendiğini ve 2020-2021 sezonunda uygulanmayacağını açıkladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Liglerde 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını açıkladı.
29 TEMMUZ: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, kupayı kazandı.
30 TEMMUZ: TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor'a penaltılarda 6-5 üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkan son takım oldu.
5 AĞUSTOS: Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
15 AĞUSTOS: Emre Belözoğlu, yazdığı mektupla profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.
25 AĞUSTOS: MHK'nin yeni başkanı Serdar Tatlı oldu.
Finalde Alanya ile karşılaşan bordo-mavililer, 2-0'la mutlu sona ulaştı. G.Saray, F.Bahçe'yi 20 yıl sonra Kadıköy'de yendi. Sergen Yalçın 20 bin kişi önünde imza attı.
29 OCAK: Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
23 ŞUBAT: Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, 20 yılı aşkın süre sonra rakibini Kadıköy'de yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.
29 TEMMUZ: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, kupayı kazandı.
EFSANELER GITTI
2020 yılı şok bir helikopter kazasıyla başladı. Los Angeles Lakers'ta gösterdiği performansla basketbol tarihine adını kazıyan Kobe Bryant 26 Ocak'ta 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte Kaliforniya'daki helikopter kazasında hayatını kaybetti.
25 Kasım'da Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona 60 yaşında yaşamını yitirdi. Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybeden Maradona, kasım ayı başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra hastaneden taburcu edilmişti. 10 Aralık'ta İtalya'nın kazandığı 1982 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran eski futbolcu Paolo Rossi, 64 yaşında hayatını kaybetti. 21 Aralık'ta ise Trabzon ve Türk futbolunun efsanesi Özkan Sümer, 80 yaşında vefat etti.
LIVERPOOL 30 YIL SONRA
7 OCAK: İngiliz kulübü Liverpool'un Senegalli kanat oyuncusu Sadio Mane, kariyerinde ilk kez "Yılın Afrikalı Futbolcusu" seçildi.
12 OCAK: İspanya Futbol Süper Kupası Finali'nde normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta Atletico Madrid'e penaltı atışlarında 4-1 üstünlük sağlayan Real Madrid, kupayı kazandı.
13 OCAK: Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın, geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edileceği ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
14 OCAK: Barcelona Kulübü, İspanyol teknik direktör Ernesto Valverde'yi görevden aldı. Takımın yeni teknik direktörü 61 yaşındaki Quique Setien oldu.
7 MART: Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da gözaltına alınan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira, bilinen adıyla "Ronaldinho" tutuklandı.
30 NISAN: Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 futbol sezonu sonlandırıldı ve lider durumda bulunan Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edildi.
8 MAYIS: Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2020 yılı sonuna kadar yapılacak maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceğini açıkladı.
15 MAYIS: Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon olduğu duyuruldu.
18 MAYIS: İskoçya'da 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Celtic'in şampiyon olduğu duyuruldu.
26 HAZIRAN: Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu.
15 AĞUSTOS: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek tur atladı.
21 AĞUSTOS: Sevilla, Inter'i 3-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.
24 AĞUSTOS: Şampiyonlar Ligi kupası, 6. kez Bayern Münih'in oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'yi 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyonluğa ulaştı.
1 EKIM: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019- 2020 sezonunun en iyi oyuncusu ödülünün sahibi Bayern Münihli Robert Lewandowski oldu.
19 KASIM: UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile Türkiye maçı oynandı. A Milli Futbol Takımı, B Ligi'nde Macaristan'a deplasmanda 2-0 yenildi. Bu sonuçla grubu son sırada tamamlayan milliler, C Ligi'ne düştü.
7 ARALIK: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kurası çekildi. A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti. Borussia Dortmund'da forma giyen 16 yaşındaki Moukoko, bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan en genç futbolcu oldu.
GURUR KAYNAGI
YÜZME
10 ŞUBAT: Milli yüzücü Beril Böcekler, Fransa'da düzenlenen Camille Muffat Golden Tour'da birinciliğe ulaştı. Beril Böcekler, 400 metre serbest stilde, 3 olimpiyat şampiyonluğu ve 5 uzun kulvar dünya şampiyonluğu bulunan Macar yüzücü Katinka Hosszu'yu geride bırakarak 4.09.60'lık derecesiyle yeni Türkiye rekoruyla ilk sırayı aldı.
27 EKIM: Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 4. ayağındaki erkekler 50 metre kurbağalama yarışında Avrupa rekoru kırdı; erkekler 100 metre kurbağalama ve 50 metre kurbağalama skins yarışlarında birinci oldu.
5 KASIM: Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa rekorunu geliştirdi. Emre, 50 metre kurbağalamada 25.29 ile dünyanın en iyi 2. derecesini yaparken, kısa kulvar dünya rekoruna da 4 salise yaklaştı. Emre, bu derecesiyle daha önce 25.50 ile kendisine ait olan Avrupa rekorunu 21 salise geliştirdi.
10 KASIM: Milli yüzücü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 8. ayağındaki erkekler 100 metre kurbağalama yarışında Avrupa rekoru kırarak birinci oldu. Emre, 55.74 saniyelik derecesiyle 100 metrede de Avrupa rekorunu ele geçirdi.
CİMNASTİK
3 MART: Estonya'nın Tartu kentinde düzenlenen Ritmik Cimnastik Miss Valentine Grand Prix Turnuvası'nda millilerin genel tasnif ve top aletinde kazandığı iki madalya, Grup Milli Takımı'nın grand prix turnuvalarında aldığı ilk madalyalar oldu.
17 MART: Artistik ve ritmik cimnastikte Avrupa şampiyonaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden ertelendi.
10 NISAN: Uluslararası Cimnastik Federasyonu, Kovid-19 nedeniyle finalleri iptal edilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar verdi; Türkiye 2 altın, 1 bronz madalya elde etti.
28 KASIM: Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, "3 çember 2 labut" aletinde Avrupa şampiyonu oldu.
12 ARALIK: Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
13 ARALIK: Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Ferhat Arıcan paralel bar aletinde 15100 puanla altın madalya, kulplu beygir aletinde de 14433 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
20 ARALIK: Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın gençler kategorisindeki bireysel alet finallerinde, Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazandı. Büyüklerde milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, yer aletinde gümüş madalya kazandı.
TEKVANDO
7 OCAK: Türkiye, para tekvando branşında 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na tam kadro katılma hakkı kazanan tek ülke oldu.
3 ŞUBAT: Kadın Tekvando Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Fujairah Açık Turnuvası'nda 4 altın, 1 bronz madalya kazanarak şampiyon oldu.
1 MART: Almanya Açık Tekvando Turnuvası'nda milli tekvandocular, 3 altın ve 1 bronz madalya elde etti. Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 73 kiloda Nafia Kuş, altın madalyanın sahibi oldu. 57 kiloda yarışan Hatice Kübra İlgün ise bronz madalya kazandı.
11 ARALIK: Milli tekvandocular, Bosna Hersek'te düzenlenen Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Şampiyonası'nda 2'si gümüş, biri bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.
ATLETİZM
29 OCAK: Dünya Atletizm Birliği, 13-15 Mart'ta Çin'in Nanjing kentinde düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
9 ŞUBAT: İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla yüksek atlamada dünya rekoru kırdı. 20 yaşındaki Duplantis, ikinci hakkında 6,17 metre atlayarak dünya rekorunun yeni sahibi oldu.
16 ŞUBAT: İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Dünya Atletizm Salon Turu'nda piste çıkan 20 yaşındaki İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla atlamada 6,18 metrelik atlayışıyla kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.
22 ŞUBAT: Milli çekiççi Eşref Apak, Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda 77,56 metrelik dereceyle barajı geçerek Türk atletizm tarihinde kariyerinde beşinci kez olimpiyata gitme hakkı elde eden ilk isim oldu.
25 ŞUBAT: Polonya'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlon branşında dünya şampiyonu olarak özel sporcular pentatlonda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu.
26 ŞUBAT: Polonya'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Esra Bayrak, 60 metre branşında dünya şampiyonu oldu.
24 EKIM: Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda milli atletler 4 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak, Türkiye'yi madalya sıralamasında birinciliğe taşıdı.
8 KASIM: N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, tadınlarda Kenyalı Diana Chemtai Kipyogei kazandı.
11 KASIM: 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın İstanbul'da yapılacağı açıklandı.
GÜREŞ
20 OCAK: Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli güreşçi Kazım Ayvaz, 83 yaşında vefat etti. 16 ŞUBAT: İtalya'nın başkenti Roma'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek bu şampiyonada Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyayı getirdi.
10 KASIM: Güreşte Avrupa'da Türkiye rüzgarı esti. Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 8 ay uluslararası turnuvalardan uzak kalan milli güreşçiler, Polonya, Rusya ve Hırvatistan'da düzenlenen organizasyonlarda toplam 46 madalya kazandı.
13 ARALIK: Grekoromen stil 55 kiloda milli güreşçi Şerif Kılıç, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda gümüş madalya aldı. Grekoromen stilde 72 kiloda milli güreşçi Cengiz Arslan, bronz madalya kazandı.
14 ARALIK: Güreşte Sırbistan'da düzenlenen Bireysel Dünya Kupası'nda grekoromen stilde milli sporculardan 82 kiloda Salih Aydın, 130 kiloda da Osman Yıldırım gümüş madalya kazandı.
KİCK BOKS
3 ŞUBAT: Kick Boks Milli Takımı, Atina Challenge Turnuvası'nda 1 altın, 3 bronz madalya kazandı.
13 ŞUBAT: Cizreli kick boksçu Medeni Çelik, Hırvatistan'da düzenlenen Kick boks Avrupa Kupası Şampiyonası'nda genç erkekler "low kick contact" kategorisinde birinci oldu.
HALTER
12 ŞUBAT: Halter Milli Takımı, Özbekistan'da düzenlenen 6. Uluslararası ISSF Dayanışma Kupası'nı 10 altın, 8 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 20 madalya ile tamamladı.
BOKS
26 OCAK: Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü "Demir Yumruk" lakaplı Garbis Zakaryan, 90 yaşında vefat etti.
26 EKIM: Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Uluslararası Balkan Turnuvası'nda 3 madalya kazandı. 75 kiloda Şennur Demir altın, Busenaz Çakıroğlu 51 kiloda gümüş, Aycan Güldağı ise 57 kiloda bronz madalya elde etti.
29 KASIM: Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile 4 farklı sıklette şampiyonluk yaşayan Roy Jones arasındaki gösteri maçı beraberlikle sonuçlandı.
KARATE
19 MART: Milli karateciler Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol, Merve Çoban, Ali Sofuoğlu ve Uğur Aktaş'ın, karatenin ilk kez yer alacağı 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ettiği açıklandı.
OKÇULUK
29 MAYIS: İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, final müsabakalarıyla tamamlandı. İslami Dayanışma Oyunları'nın ise 10-19 Eylül 2021 tarihlerinde düzenleneceği açıklandı.
AT YARIŞI
30 AĞUSTOS: At yarışlarında 94. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call To Victory" adlı safkan kazandı.
JUDO
24 EKIM: Macaristan'da düzenlenen Budapeşte Grand Slam'da milli judocular Vedat Albayrak ve Kayra Sayit altın madalya kazandı.
SATRANÇ
15 OCAK: Norveçli satranççı Büyük Usta Magnus Carlsen, yenilmezlik serisini 111 karşılaşmaya çıkararak dünya rekoru kırdı.
BUZ HOKEYİ
2020 Lozan 3. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda, buz hokeyinde, farklı ülkelerden sporcuların oluşturduğu 3x3 karışık takım yarışmalarında milli sporcu Sidre Özer'in de bulunduğu ekip 3. oldu.
IRKCILIGA TOKAT
8 ARALIK: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain-Başakşehir maçında ırkçılık skandalı yaşandı. Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunması üzerine turuncu-lacivertli takım sahadan çekildi. Paris ekibi de Başakşehir'e destek verdi ve maçı bıraktı. Maç 14. dakikadan itibaren oynanmadı. UEFA, PSG-Medipol Başakşehir maçının tüm hakemlerini değiştirirken karşılaşmanın 9 Aralık'ta 20.55'te kaldığı yerden devam etmesine karar verdi.
BAŞKAN TEPKİ GÖSTERDİ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbolda yaşanan ırkçılık utancına ilişkin "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
ORTA SAHADA DİZ ÇÖKTÜLER
9 Aralık'ta maç başlamadan önce iki takım futbolcuları ve hakemler orta sahada diz çökerek ırkçılığı protesto etti. Başakşehir, karşılaşmayı 5-1 kaybetti. Turuncu- lacivertliler, 3 puanda kalarak grubu son sırada bitirdi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, ırkçılık yapan hakemin ömür boyu men olmasını talep etti.
CEDİ ELÇİ OLDU
BASKETBOL
2 OCAK: NBA eski başkanı David Stern, 77 yaşında hayatını kaybetti.
25 OCAK: Anadolu Efesli oyuncu Shane Larkin, THY Euroleague'de 4. kez en değerli oyuncu seçilerek ulaşılması zor bir rekora imza attı.
1 MAYIS: Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo'dan Alina Iagupova, yılın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
11 MAYIS: Türkiye Basketbol Federasyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm liglerin şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırıldığını açıkladı.
1 EKIM: Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, UNICEF'in "Ulusal İyi Niyet Elçisi" oldu. 20 KASIM: A Milli Basketbol Takımı'nda Ufuk Sarıca dönemi sona erdi. 12 Dev Adam'ın başına Orhun Ene getirildi.
HAMİLTON İSTANBUL'DA TARİHE GEÇTİ
Formula 1'de takımlar sıralamasında şampiyon Mercedes oldu. Pilotlar klasmanında ise mutlu son İstanbul'da çizildi. Hamilton muhteşem bir yarış sonrası 7. Şampiyonluğunu elde ederek Michael Schumacher'e yetişti
1 KASIM: F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sini Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton kazandı. Mercedes F1 Takımı, takımlar klasmanında üst üste 7. kez şampiyon olmayı garantiledi.
13 KASIM: Formula 1 araçları, 9 yıl sonra İstanbul Park Pisti'ne çıktı. Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman turlarıyla başladı.
14 KASIM: Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında, Racing Point takımından Kanadalı Lance Stroll birinci oldu. 15 KASIM: Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si Intercity İstanbul Park'ta yapıldı.
Yarışı Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti. Lewis Hamilton, Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu. Türkiye Grand Prix'sinde 2020 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Hamilton, Alman Michael Schumacher'in 7 kez ile "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu yakaladı.
KORKUTUCU KAZA
29 KASIM: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. Bahreyn'deki yarışın ilk turunda korkutucu bir kaza yaşandı. Haas pilotu Romain Grosjean, starttan kısa bir süre sonra Alpha Tauri sürücüsü Daniil Kvyat'ın aracına temas etti. Grosjean'ın otomobili temasın ardından bariyerlere çarparak alev aldı. 34 yaşındaki Fransız pilot, ikiye ayrılan araçtan kendi çabasıyla çıktı. Ellerinde ve ayak bileklerinde hafif yanıklar olan Grosjean, hastaneye kaldırıldı.
ALTIN KIZLAR
VOLEYBOL
12 OCAK: Kadın Voleybol Milli Takımı'ndan olimpiyat vizesi aldı.
11 MAYIS: Voleybolda ligler "şampiyonsuz" tescil edildi.
30 AĞUSTOS: Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.
9 EYLÜL: Voleybolda 2020 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA kazandı.
28 EKIM: VakıfBank Voleybol Takımı, Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı en çok kazanan takım olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.