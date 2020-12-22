Milli futbolcu Cenk Tosun'a sürpriz talip!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen ve ocak ayında siyah-beyazlı takıma geri döneceği konuşulan Cenk Tosun için sürpriz bir talip çıktı.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen ve ocak ayında siyah-beyazlı takıma geri döneceği konuşulan Cenk Tosun için sürpriz bir talip çıktı.
Hollanda Ligi ekibinin milli yıldızı transfer listesine aldığı iddia edildi.
Hollanda basınının haberine göre; Feyenoord, devre arasında Everton'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor.
HOLLANDA'YA SICAK BAKACAĞI İFADE EDİLDİ
Futbol hayatını Avrupa'da sürdürmek isteyen golcü futbolcunun Hollanda'ya gitmeye sıcak bakabileceği de ifade edildi.
Haberde ayrıca İngiltere'den West Bromwich Albion'ın da Cenk Tosun'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Cenk Tosun, bu sezon Everton formasıyla 4 resmi maçta forma giydi.