Haberler Futbol Milli futbolcu Cenk Tosun'a sürpriz talip!

Milli futbolcu 'a sürpriz talip!

Devre arasında 'a geri döneceği iddia edilen için sürpriz bir talip çıktı. Her fırsatta Avrupa'da futbol hayatına devam etmek istediğini söyleyen milli futbolcu için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Cenk Tosun için son iddia ise 'dan geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 19:51 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 19:59
Milli futbolcu Cenk Tosun'a sürpriz talip!

'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen ve ocak ayında siyah-beyazlı takıma geri döneceği konuşulan için sürpriz bir talip çıktı.

Milli futbolcu Cenk Tosun'a sürpriz talip!

Ligi ekibinin milli yıldızı transfer listesine aldığı iddia edildi.

Milli futbolcu Cenk Tosun'a sürpriz talip!

basınının haberine göre; Feyenoord, devre arasında Everton'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 'u transfer etmek istiyor.

Milli futbolcu Cenk Tosun'a sürpriz talip!

HOLLANDA'YA SICAK BAKACAĞI İFADE EDİLDİ

Futbol hayatını Avrupa'da sürdürmek isteyen golcü futbolcunun 'ya gitmeye sıcak bakabileceği de ifade edildi.

Milli futbolcu Cenk Tosun'a sürpriz talip!

Haberde ayrıca İngiltere'den West Bromwich Albion'ın da 'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Milli futbolcu Cenk Tosun'a sürpriz talip!

, bu sezon Everton formasıyla 4 resmi maçta forma giydi.

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