Haberler Futbol İşte Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'ın oy verdiği isimler!

İşte ve 'ın oy verdiği isimler!

tarafından organize edilen "Yılın En İyileri" töreninde ödüller sahiplerini buldu. Açıklanan listeye göre yılın en iyi erkek oyuncusu ödülünü kazandı. Öte yandan A Milli Takım Teknik Direktörü ve kaptan 'ın oy tercihleri de belli oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 14:15
İşte Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'ın oy verdiği isimler!

'nın düzenlediği "Yılın En İyileri" töreninde ödül alan isimler belli oldu. Erkeklerde yılın en iyi futbolcusu, Alman devi 'in Polonyalı golcüsü oldu.

FIFA, ödül için oy kullanan milli takım hocaları ve kaptanlarının tercihlerini de yayınladı. A Milli Takım Teknik Direktörü 'in oyları sırasıyla Robert Lewandowski (3), Mohamed Salah (2) ve 'ye (1) giderken, Milli Takım kaptanı ise Robert Lewandowski (3), (2) ve Virgil van Dijk (1) için oy kullandı.

Öte yandan birbirlerine rakip olarak görülen ve sık sık kıyaslanan ile Cristiano Ronaldo'nun da tercihleri belli oldu. Portekizli yıldız 3 puanını Lewandowski, 2 puanını Messi ve 1 puanını Mbappe'ye verirken, Arjantinli futbolcunun tercihini (3), Mbappe (2) ve Lewandowski'den (1) yana kullanması dikkat çekti.

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