Alt liglerden haberler (18.12.2020)

'GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ'

Balıkesir'in hocası Cihat Arslan, "İçimde müthiş bir enerji ve başarma isteği var. Biz bunu takıma yansıtacağız. Beraber çalıştıkça daha güzel günler göreceğiz" dedi. Arslan, Balıkesirspor'un kağıt üzerindeki hedefinin iyi okunması gerektiğinin altını çizip hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi; "Bu gerçekçilikle yüzleşmeliyiz" dedi.

'HEPSİ ÇOK HEVESLİ'

Bursaspor'un hocası Mustafa Er takımın genç isimlerini övdü. Er, "Hepsi de öğrenmek için son derece hevesli. Sezon başından bu yana tecrübe eksikliğini oynayarak gidermeyi başardılar. En önemlisi mental olarak başarabileceklerine inandılar" diye konuştu.

'YILDIRIM' ÇARPTI

Samsuspor'da Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'ı da derinden üzen Bursaspor mağlubiyetinin ardından tüm futbolculara 30'ar bin TL para cezası verildi. Öte yandan Kovid testi negatife dönen başkan Yıldırım, sosyal medyadan bugün taburcu olacağını paylaştı



Menemenspor'da geride kalan 13 maçta Arnavut kaleci Selmani ve orta saha Tayfun, teknik direktör Cenk Laleci'nin vazgeçilmezleri oldu. İki futbolcu da tüm maçlarda 90'ar dakika sahada kalmayı başardı.



Bandırmaspor'un basın sözcüsü Özer Aydın, "Haftalar sonra ilk kez tam kadro çıkacağımız Ankaraspor maçını da kazanarak çıkışımızı sürdüreceğimize sonuna kadar inanıyorum" şeklinde konuştu



Geçtiğimiz hafta silahlı saldırıya uğrayan Gümüşhanespor'un başkanı Vahit Olgun, dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Evinde 1 hafta istirahat edecek olan Olgun, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.