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Iniesta sakatlığı nedeniyle 4 ay sahalardan uzak kalacak

'nın takımında forma giyen yıldız futbolcu , sakatlığı nedeniyle 4 ay forma giyemeyecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 13:24
Iniesta sakatlığı nedeniyle 4 ay sahalardan uzak kalacak

'nın takımında forma giyen İspanyol futbolcu , sakatlığı nedeniyle 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Vissel Kobe Kulübü, geçen hafta Asya çeyrek finalinde temsilcisi Suwon Bluewings'i penaltılarla eledikleri mücadelede sakatlanan Iniesta'nın sağ uyluk adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu.

'nın şehrinde başarılı bir operasyon geçiren 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Iniesta'nın sahalara dönüşünün 4 ay süreceği belirtildi.

Iniesta, Barcelona'da 16 yıl görev yaptıktan sonra 2018'de Vissel Kobe'ye transfer olmuştu. Tecrübeli futbolcu, Barcelona'da 9 İspanya ligi, 4 Şampiyonlar Ligi, İspanya 'nda ise iki Avrupa Şampiyonası ve bir zaferi yaşamıştı.

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