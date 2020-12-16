Alt liglerden haberler (16.12.2020)

GİRESUN'DA STAT SEVİNCİ

Giresunspor, ligin ikinci yarısındaki maçlarını yeni stadında oynayacak. Yeni inşa edilen 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı dün akşam görücüye çıktı. Kompleksin antrenman tesislerinde futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Vali Enver Ünlü, ismi sonra belirlenecek yeni statta incelemelerde bulundu.

İLK AYRILIK GELDİ

Akhisarspor'da devre arası gelmeden ayrılıklar başladı. Mali sıkıntılar yaşayan Akigo'da, Bjarnason'un sözleşmesini feshederek ülkesine döndüğü iddia edildi. Kadronun vazgeçilmezi olan 33 yaşındaki orta saha, bu sezon 11 maçta 1 asistle oynadı.

YALOVA'DAN KRİTİK ZAFER

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Osmaniyespor, ertelenen 10. hafta mücadelesinde Yalovaspor'u ağırladı. Karşılaşmadan zaferle ayrılan 1-0'lık skorla Yalovaspor oldu. Yeşil-kırmızılıların golü, 27. dakikada Salih Kaan'dan geldi. Konuk ekip bu galibiyet ile puanını 9'a yükseltip 15. sıraya çıkarken; Osmaniye 10 puanla 12. sırada kaldı

SÖZERİ: DAHA İYİ YERDE OLACAĞIZ

Son 5 maçta 10 puan toplayan Bandırmaspor'da teknik direktör Erkan Sözeri, çıkışı sürdürmek istediklerini ifade etti. Takımdaki sorunları gidermeye çalıştıklarını aktaran Sözeri, kaydetti: "Özellikle fiziksel ve oyunsal anlamda çok çalıştık ve her geçen gün üzerine koyan bir oyun ve fiziksel gelişim sağladık. Ortalaması iki puan olan son 5 maç geçirdik. Beş maçta aldığımız bu puanlar bizi hedefin içinde tutar. Uzun vadede takımımızın daha iyi yerlerde olmasını arzu ediyoruz."

TEKKE İNANIYOR

Dört haftalık galibiyet hasretini Menemen karşısında sonlandıran İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke, "Üst sıraları isteyen bir takımız. Bunun için de çok çalışmalıyız" diye konuştu.

NAZİLLİ'DE KEYİFLER YERİNDE

Nazilli Belediye'de vakaların iyileşmesi sevinç yarattı. 1 maç eksiğiyle üçüncü sırada yer alan siyah-beyazlılar, pazar günü Tekirdağ'ı yenerek yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

ÜMİT ÖZAT'A TEKLİF YAPILDI

Mustafa Özer'le yollarını ayıran Ankaraspor, Ümit Özat'a teklif yaptı. Adana Demir'den ayrılan 44 yaşındaki teknik adamın sıcak baktığı ve tarafların bir araya geleceği belirtildi.