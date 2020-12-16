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Alt liglerden haberler (16.12.2020)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 00:29 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Alt liglerden haberler (16.12.2020)

GİRESUN'DA STAT SEVİNCİ
Giresunspor, ligin ikinci yarısındaki maçlarını yeni stadında oynayacak. Yeni inşa edilen 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı dün akşam görücüye çıktı. Kompleksin antrenman tesislerinde futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Vali Enver Ünlü, ismi sonra belirlenecek yeni statta incelemelerde bulundu.

İLK AYRILIK GELDİ
Akhisarspor'da devre arası gelmeden ayrılıklar başladı. Mali sıkıntılar yaşayan Akigo'da, Bjarnason'un sözleşmesini feshederek ülkesine döndüğü iddia edildi. Kadronun vazgeçilmezi olan 33 yaşındaki orta saha, bu sezon 11 maçta 1 asistle oynadı.

YALOVA'DAN KRİTİK ZAFER
Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Osmaniyespor, ertelenen 10. hafta mücadelesinde Yalovaspor'u ağırladı. Karşılaşmadan zaferle ayrılan 1-0'lık skorla Yalovaspor oldu. Yeşil-kırmızılıların golü, 27. dakikada Salih Kaan'dan geldi. Konuk ekip bu galibiyet ile puanını 9'a yükseltip 15. sıraya çıkarken; 10 puanla 12. sırada kaldı

SÖZERİ: DAHA İYİ YERDE OLACAĞIZ
Son 5 maçta 10 puan toplayan Bandırmaspor'da , çıkışı sürdürmek istediklerini ifade etti. Takımdaki sorunları gidermeye çalıştıklarını aktaran Sözeri, kaydetti: "Özellikle fiziksel ve oyunsal anlamda çok çalıştık ve her geçen gün üzerine koyan bir oyun ve fiziksel gelişim sağladık. Ortalaması iki puan olan son 5 maç geçirdik. Beş maçta aldığımız bu puanlar bizi hedefin içinde tutar. Uzun vadede takımımızın daha iyi yerlerde olmasını arzu ediyoruz."

TEKKE İNANIYOR
Dört haftalık galibiyet hasretini Menemen karşısında sonlandıran İstanbulspor'da teknik direktör , "Üst sıraları isteyen bir takımız. Bunun için de çok çalışmalıyız" diye konuştu.

NAZİLLİ'DE KEYİFLER YERİNDE
Nazilli Belediye'de vakaların iyileşmesi sevinç yarattı. 1 maç eksiğiyle üçüncü sırada yer alan siyah-beyazlılar, pazar günü 'ı yenerek yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

ÜMİT ÖZAT'A TEKLİF YAPILDI
Mustafa Özer'le yollarını ayıran Ankaraspor, 'a teklif yaptı. 'den ayrılan 44 yaşındaki teknik adamın sıcak baktığı ve tarafların bir araya geleceği belirtildi.

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