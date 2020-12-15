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Alt liglerden haberler (15.12.2020)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 21:27 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 06:50
Alt liglerden haberler (15.12.2020)

MARCO PAŞA ZİRVEYİ SEVDİ
Altay'da maçında attığı golle toplam gol sayısını 11'e çıkaran Paixao, krallıkta zirveyi bırakmadı. 36 yaşındaki golcü, "Gol atmak elbette çok güzel bir duygu ama kazanmak daha da güzel. Umarım ben gollerime takımım da zaferlere devam ederiz" dedi.

'HERKESİN YÜKÜ AĞIR'
Yükselişe geçen Altınordu'da , yoğun maç temposundan yakındı: "Neredeyse üç günde bir maç oynuyoruz ve herkesin üzerindeki yük artıyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." ekibi ligdeki son maçında Akhisarspor'u 3-2 mağlup etmişti.

ER: TİMSAH KEYİF VERİYOR
gençlerle oynadığı sezondaki futboluyla dikkat çekiyor. 'u 3-0 yenerek 20 puana ulaşan Timsah'ın hocası , "Lütfen herkes bu oyuncu grubuna sahip çıksın. Tüm 'nin 'Bursaspor'u izlemekten keyif alıyoruz' demeye başladığı bir hal aldık" ifadesini kullandı.

BALIKESİR'İN RAKİBİ SAMSUN
Sezona şampiyonluk parolasıyla girip, üst üste kötü sonuçlar alan ile sezona iyi başlayamayan , 12. hafta erteleme maçı için sahaya çıkacaklar. Mücadele bugün saat 19.00'da başlayacak. Daha önce 12 kez karşılaşan iki ekipten Bal-Kes'in 6, Samsun'un 5 galibiyeti var. 1 maç ise berabere bitti.

'ALINLARINDAN ÖPÜYORUM'
Misli.com 2. Lig 'ta Hacettepe'yi 4-0 yenen FK açık ara liderliğini korurken teknik direktör Serkan Özbalta açıklamalar yaptı: "Her maçı yüzde yüz ciddiyetle oynamalıyız. Bu oyuncu grubunun alınlarından öpüyorum. İsteği devam ettirebilirsek ipi o zaman göğüsleyebiliriz."

ÇARE OLMADI
Akhisar'da Cem Kavçak'ın yerine göreve gelen Mesut Dilsöz, ilk maçında Altınordu'ya 3-2 mağlup oldu. Takımın eksikleri olduğunu ifade eden Dilsöz, "Akhisarspor büyük bir camia. Bu şekilde sonuçlar yakışmıyor. Tüm handikaplarımızı daha çok çalışarak yok edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TEK MAÇ VAR
Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta bugün bir erteleme maçı oynanacak. Saat 13.00'te Osmaniyespor ile Yalovaspor karşılaşacak. Mücadele öncesinde ev sahibinin 10, konuk ekibin 6 puanı bulunuyor.

GOL DÜELLOSU DÜZCE'NİN
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta erteleme maçında , 'yı deplasmanda 4-3 mağlup etti. Konuk ekip Nevzat, Ömer ve Yusuf'un golleriyle 3-0 öne geçti. Bayrampaşa, Abdullah (k.k), Şahin ve Mustafa'yla durumu eşitledi: 3-3. Son sözü ise 73'te Mutlu söyledi: 4-3. Diğer maçta ise Kozanspor ile Modafen 0-0 berabere kaldı.

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