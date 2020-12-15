Alt liglerden haberler (15.12.2020)

MARCO PAŞA ZİRVEYİ SEVDİ

Altay'da Adanaspor maçında attığı golle toplam gol sayısını 11'e çıkaran Paixao, krallıkta zirveyi bırakmadı. 36 yaşındaki golcü, "Gol atmak elbette çok güzel bir duygu ama kazanmak daha da güzel. Umarım ben gollerime takımım da zaferlere devam ederiz" dedi.

'HERKESİN YÜKÜ AĞIR'

Yükselişe geçen Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yoğun maç temposundan yakındı: "Neredeyse üç günde bir maç oynuyoruz ve herkesin üzerindeki yük artıyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." İzmir ekibi ligdeki son maçında Akhisarspor'u 3-2 mağlup etmişti.

ER: TİMSAH KEYİF VERİYOR

Bursaspor gençlerle oynadığı sezondaki futboluyla dikkat çekiyor. Samsun'u 3-0 yenerek 20 puana ulaşan Timsah'ın hocası Mustafa Er, "Lütfen herkes bu oyuncu grubuna sahip çıksın. Tüm Türkiye'nin 'Bursaspor'u izlemekten keyif alıyoruz' demeye başladığı bir hal aldık" ifadesini kullandı.

BALIKESİR'İN RAKİBİ SAMSUN

Sezona şampiyonluk parolasıyla girip, üst üste kötü sonuçlar alan Samsunspor ile sezona iyi başlayamayan Balıkesirspor, 12. hafta erteleme maçı için sahaya çıkacaklar. Mücadele bugün saat 19.00'da başlayacak. Daha önce 12 kez karşılaşan iki ekipten Bal-Kes'in 6, Samsun'un 5 galibiyeti var. 1 maç ise berabere bitti.

'ALINLARINDAN ÖPÜYORUM'

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta Hacettepe'yi 4-0 yenen Manisa FK açık ara liderliğini korurken teknik direktör Serkan Özbalta açıklamalar yaptı: "Her maçı yüzde yüz ciddiyetle oynamalıyız. Bu oyuncu grubunun alınlarından öpüyorum. İsteği devam ettirebilirsek ipi o zaman göğüsleyebiliriz."

ÇARE OLMADI

Akhisar'da Cem Kavçak'ın yerine göreve gelen Mesut Dilsöz, ilk maçında Altınordu'ya 3-2 mağlup oldu. Takımın eksikleri olduğunu ifade eden Dilsöz, "Akhisarspor büyük bir camia. Bu şekilde sonuçlar yakışmıyor. Tüm handikaplarımızı daha çok çalışarak yok edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TEK MAÇ VAR

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta bugün bir erteleme maçı oynanacak. Saat 13.00'te Osmaniyespor ile Yalovaspor karşılaşacak. Mücadele öncesinde ev sahibinin 10, konuk ekibin 6 puanı bulunuyor.

GOL DÜELLOSU DÜZCE'NİN

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta erteleme maçında Düzce, Bayrampaşa'yı deplasmanda 4-3 mağlup etti. Konuk ekip Nevzat, Ömer ve Yusuf'un golleriyle 3-0 öne geçti. Bayrampaşa, Abdullah (k.k), Şahin ve Mustafa'yla durumu eşitledi: 3-3. Son sözü ise 73'te Mutlu söyledi: 4-3. Diğer maçta ise Kozanspor ile Modafen 0-0 berabere kaldı.