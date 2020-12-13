Ajax forması giyen Quincy Promes akrabasını bıçaklamaktan gözaltına alındı!

Hollanda, Ajax forması giyen Quincy Promes'in bir akrabasını bıçakladığı için gözaltına alındığı haberiyle sarsıldı. Ülkenin önde gelen yayın organlarından De Telegraaf, temmuz ayında bir aile partisine katılan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunun bir akrabası ile tartıştıktan sonra o kişiyi bıçakla yaraladığını yazdı. Akrabanın beyanından yola çıkan polis, Promes'i gözaltına aldı ve yıldız futbolcunun en az 3 gün gözetimde tutulacağı ifade ediliyor.

Bu arada Surinam asıllı Hollandalı futbolcunun suçu kesinleşirse, 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedildi.

Bu sezon Ajax formasıyla toplam 17 maçta görev alan Promes, bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 1 de asist yaptı. Deneyimli futbolcu, Hollanda Milli Takımı formasıyla 40 maça çıkarken, 7 de gol attı.



