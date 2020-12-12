Ramos Paris yolcusu

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos için flaş bir iddia gündeme geldi. Buna göre başkent ekibinin 1 yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen İspanyol stoperin takımdan ayrılmayı düşündüğü ileri sürüldü. Başta İngiltere ve İtalya ekipleri olmak üzere pek çok önde gelen takımın ilgilendiği 34 yaşındaki futbolcu için en istekli kulübünse Fransız PSG olduğu iddia edildi. Sezon sezonu sözleşmesi biteceği için devre arasında görüşmelerin başlayacağı belirtilirken, Ramos'un Fransızlardan 20 milyon euro maaş talebinde bulunduğu da kaydedildi. Hem İspanyol hem Fransız medyasında yer alan haberlere göre usta kramponun sezon sonu Paris'in yolunu tutacağı vurgulandı.