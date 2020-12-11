Haberler Futbol Son dakika: TFF 3 hakemin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu

Son dakika: 3 hakemin testinin pozitif çıktığını duyurdu

Son dakika haberine göre () yaptığı açıklama ile bir üst klasman ve iki üst klasman yardımcı hakemi olmak üzere 3 hakemin testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 14:14 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 14:30
Son dakika: TFF 3 hakemin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu

(), resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile toplamda 3 hakemin testinin pozitif çıktığını duyurdu. Covid-19'a yakalanan bir üst klasman ve iki üst klasman yardımcı hakemlerinin karantinaya girdiği bildirildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir üst klasman hakemimizin ve iki üst klasman yardımcı hakemimizin rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

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