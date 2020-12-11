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En İyiler Ödülleri'nde finalistler belli oldu! İşte o liste

2020 En İyiler Ödülleri için yarışacak finalistler belli oldu. FIFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre erkekler ve kadınlarda 'En iyi Futbolcu', 'En İyi Kaleci', 'En İyi ' ve Puskas Ödülü için 3'er aday yarışacak. Ödüller 'ta 'nin Zürih kentinde çevrim içi düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 21:07
FIFA En İyiler Ödülleri'nde finalistler belli oldu! İşte o liste

2020 En İyiler Ödülleri için yarışacak finalistler belli oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, farklı kategorilerdeki ödüller için yarışacak adayların sayısı, 25 Kasım-9 Aralık tarihlerinde ve kaptanları ile basın mensupları arasından seçilmiş bir grubun yanı sıra halkın da katıldığı oylama sonucunda 3'e düşürüldü.

Yeni tip corona virüs tedbirlerinden dolayı çevrim içi düzenlenecek ödül töreni, 'ta 'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde yapılacak.

5. FIFA En İyiler Ödülleri töreninin sunuculuğunu, Reshmin Chowdhury ile Ruud Gullit üstlenecek.

Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair play ödülleri de sahiplerini bulacak.

Finalistler şöyle:

En iyi erkek futbolcu

(Juventus)

()

Lionel Messi (Barcelona)

En iyi kadın futbolcu

Lucy Bronze ()

Pernille Harder (Wolfsburg)

Wendie Renard (Olympique Lyon)

En iyi erkek kaleci

Alisson Becker ()

(Bayern Münih)

Jan Oblak ()

En iyi kadın kaleci

Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon)

Christiane Endler (Paris Saint-Germain)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

En iyi erkek teknik direktör

Marcelo Bielsa (Leeds United)

Hans-Dieter Flick (Bayern Münih)

Jürgen Klopp (Liverpool)

En iyi kadın teknik direktör

Emma Hayes (Chelsea)

Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon)

Sarina Wiegman (Hollanda Kadın Milli Takımı)

FIFA Puskas Ödülü

Giorgian De Arrascaeta (Ceara-Flamengo / Brezilya Serie A)

Son Heung-min (Tottenham-Burnley / İngiltere Premier Lig)

Luis Suarez (Barcelona-Mallorca / La Liga)



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