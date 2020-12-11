18 yaşındaki futbolcu Alex Mortensen intiharı önledi!

İsveç Ligi'nde Kalmar forması giyen Alex Mortensen, antrenman sonrasında bisikletiyle evine giderken intihar etmek üzere olan bir vatandaşın hayatını kurtardı.

18 yaşındaki genç futbolcu, köprüde karşılaştığı vatandaşı korkuluklara tırmandığı sırada bacağından yakalayıp büyük bir faciayı önledi.

"10 DAKİKA DAHA ANTRENMAN YAPSAM..."

Olayı anlatan futbolcu, "Antrenmandan çıkıp evime gidiyordum. Bu sırada köprüde bir adamla karşılaştım. Biraz ilerledikten sonra geri döndüm ve adamın korkulukları tırmanmaya başladığını gördüm. Onu sakinleştirmeye çalıştım. Adamı yakalayıp bacağını kitledim. Hem sakinleştirmeye çalıştım hem de tuttum. Ardından polis geldi ve durumu çözdüler. Muhtemelen bir on dakika daha fazla idman yapmış olsam onu kurtaramayacaktım." dedi.

Mortensen, bu olayı hayatı boyunca unutmayacağını belirtti.