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18 yaşındaki futbolcu intiharı önledi!

ekiplerinden Kalmar'da forma giyen 18 yaşındaki genç futbolcu , antrenman dönüşünde tesadüfen karşılaştığı bir girişimine engel olarak ülkede gümdem yarattı. İntihar etmek için köprüye çıkan bir vatandaşı bacağından yakalayarak hayatını kurtaran Mortensen, "Muhtemelen bir 10 dakika daha idman yapsam onu kurtaramayacaktım" dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 19:54
18 yaşındaki futbolcu Alex Mortensen intiharı önledi!

'nde Kalmar forması giyen , antrenman sonrasında bisikletiyle evine giderken etmek üzere olan bir vatandaşın hayatını kurtardı.

18 yaşındaki genç futbolcu, köprüde karşılaştığı vatandaşı korkuluklara tırmandığı sırada bacağından yakalayıp büyük bir faciayı önledi.

"10 DAKİKA DAHA ANTRENMAN YAPSAM..."

Olayı anlatan futbolcu, "Antrenmandan çıkıp evime gidiyordum. Bu sırada köprüde bir adamla karşılaştım. Biraz ilerledikten sonra geri döndüm ve adamın korkulukları tırmanmaya başladığını gördüm. Onu sakinleştirmeye çalıştım. Adamı yakalayıp bacağını kitledim. Hem sakinleştirmeye çalıştım hem de tuttum. Ardından polis geldi ve durumu çözdüler. Muhtemelen bir on dakika daha fazla idman yapmış olsam onu kurtaramayacaktım." dedi.

Mortensen, bu olayı hayatı boyunca unutmayacağını belirtti.

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