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Kaka'dan flaş itirafı! "Unutamam"

İtalya Serie A devi 'ın Brezilyalı efsane futbolcusu , 2005-06 sezonunda 'da 'ye attığı golü unutamadığını itiraf etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 18:43 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 18:43
Kaka'dan flaş Fenerbahçe itirafı! "Unutamam"

Brezilya ve 'ın efsane isimlerinden , 'a konuştu.

Kariyerindeki özel anlara dair açıklamalarda bulunan Kaka, en sevdiği golleri açıkladı.

İŞTE KAKA'NIN O AÇIKLAMASI

"Arjantin'e karşı Emirates'te attığım gol kariyerimde ilk üçe girer. Bir de 'ye 'da ve 'a 'da attığım golleri unutamam. Manchester'a attığım gol muhtemelen kariyerimdeki en iyi goldü."

Milan ve gibi dünya devlerinde uzun dönem forma giyen Kaka, 2007 yılında Ballon D'Or ödülünün sahibi olmuştu.

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