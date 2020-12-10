Kaka'dan flaş Fenerbahçe itirafı! "Unutamam"

Brezilya Milli Takımı ve Milan'ın efsane isimlerinden Ricardo Kaka, Sky Sports'a konuştu.

Kariyerindeki özel anlara dair açıklamalarda bulunan Kaka, en sevdiği golleri açıkladı.

İŞTE KAKA'NIN O AÇIKLAMASI

"Arjantin'e karşı Emirates'te attığım gol kariyerimde ilk üçe girer. Bir de Fenerbahçe'ye San Siro'da ve Manchester United'a Old Trafford'da attığım golleri unutamam. Manchester'a attığım gol muhtemelen kariyerimdeki en iyi goldü."

Milan ve Real Madrid gibi dünya devlerinde uzun dönem forma giyen Kaka, 2007 yılında Ballon D'Or ödülünün sahibi olmuştu.