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Eski hakem hayatını kaybetti

Eski kokartlı hakem yaşamını yitirdi. 'den yapılan açıklamada, "Türk hakemliğinin değerli isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakemimiz İhsan Türe'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 12:01
Eski hakem İhsan Türe hayatını kaybetti

Esk hakem yaşamını yitirdi. yapılan açıklamada, "Türk hakemliğinin değerli isimlerinden, eski kokartlı hakemimiz İhsan Türe'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

1946 yılında 'de doğan İhsan Türe'nin uzun yıllar 'de ve Avrupa kupalarında görev yaptığı, uluslararası maçlarda Türkiye'yi temsil ettiği belirtildi.

İhsan Türe'nin cenazesinin bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yapılacak törenin ardından toprağa verileceği aktarıldı.

İhsan Türe'ye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve hakem camiasına da başsağlığı dileğinde bulunuldu.

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