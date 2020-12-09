Pogba Real Madrid yolunda

Fransız yıldız Paul Pogba, İngiliz devi Manchester United'dan ayrılabilir. Eurosport'ta yer alan habere göre; 27 yaşındaki oyuncu gözünü La Liga'ya dikti. Oyuncunun menajeri Mino Raiola, Paul Pogba'nın Old Trafford'daki zamanının sona erdiğini ve kulüpte mutlu olmadığını söyledi. Bunun üzerine Pogba'nın Real Madrid'e transfer olmak istediği öne sürüldü. 2016-17 sezonunda Juventus'tan Kırmızı Şeytanlar'a 110 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Pogba, rekor anlaşmasından bu yana Madrid ile bağlantısını koparmadı.

JUVE VE PSG DE PEŞİNDE

Ayrıca Fransız orta saha oyuncusu için Paris Saint- Germain ve Juventus'un da devrede olduğu öğrenildi. İspanyol medyası da devra arasında flaş bir transfer operasyonu yapılabileceğini sayfalarına taşıdı. Ancak ManU ile sözleşmesi 2022'de bitecek oyuncu için İngilizler'in oldukça yüksek bir rakam isteyeceğine vurgu yapıldı. Bu sezon Manchester United ile toplamda 13 maça çıkan Paul Pogba, yalnızca 2 gol, 2 asist şansı bulabildi.