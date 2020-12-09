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Pogba yolunda

Pogba'nın menajeri, oyuncunun Manchester'da mutlu olmadığını söyledi. 27 yaşındaki orta saha için Real iddiaları güçlendi. İspanyollar ‘Devre arasında flaş bir olabilir’ dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 23:01 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Pogba Real Madrid yolunda

Fransız yıldız , İngiliz devi 'dan ayrılabilir. Eurosport'ta yer alan habere göre; 27 yaşındaki oyuncu gözünü 'ya dikti. Oyuncunun menajeri Mino Raiola, Paul Pogba'nın 'daki zamanının sona erdiğini ve kulüpte mutlu olmadığını söyledi. Bunun üzerine Pogba'nın 'e olmak istediği öne sürüldü. 2016-17 sezonunda 'tan Kırmızı Şeytanlar'a 110 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Pogba, rekor anlaşmasından bu yana Madrid ile bağlantısını koparmadı.

JUVE VE PSG DE PEŞİNDE
Ayrıca Fransız orta saha oyuncusu için Paris Saint- Germain ve Juventus'un da devrede olduğu öğrenildi. İspanyol medyası da devra arasında flaş bir transfer operasyonu yapılabileceğini sayfalarına taşıdı. Ancak ManU ile sözleşmesi 2022'de bitecek oyuncu için İngilizler'in oldukça yüksek bir rakam isteyeceğine vurgu yapıldı. Bu sezon Manchester United ile toplamda 13 maça çıkan Paul Pogba, yalnızca 2 gol, 2 asist şansı bulabildi.

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