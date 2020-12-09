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De ’un taraftar korkusu

’nın hocası De , eşleşmesi için “Çok güçlü bir takım. Onlarla oynamak 2 kez deplasmana gitmek gibi. Umarım maçlar seyircisiz olur” diye konuştu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 23:04 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
De Boer’un taraftar korkusu
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplar belli oldu. A , ikinci torbadan katıldığı kura çekiminde , Norveç, Karadağ, ve Cebelitarık ile eşleşti. Grubun favorisi Hollanda'da Frank de eşleşmeyi değerlendirdi. Ölüm grubunda olmadıklarını ancak zor bir grupta mücadele vereceklerini belirten Frank de Boer, ile eşleşmenin zorluğuna dikkat çekti. Türkiye ile oynayacakları maçların seyircisiz olmasını umduğunu söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "Türkiye çok güçlü ve genç bir takım. Son yıllarda yeniden ivme kazandılar. Hem Türkiye'de hem de Hollanda'da güçlü desteğe sahipler. Onlarla eşleşmek iki kez deplasman oynamak gibi. Türkiye ile ilk maçı deplasmanda oynamak isterdim, böylece seyircisiz oynanabilir" diye konuştu.
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