Haberler Futbol Benfica - Paços De Ferreira: 2-1 | MAÇ ÖZETİ

- Paços De Ferreira: 2-1 |

Portekiz Premier Lig'in 9. haftasında , Estadio de Luiz'de Paços De Ferreira'yı ağırladı. Ev sahibi Benfica, Paços De Ferreira karşısında Rafa Silva ve Waldschmidt ile bulduğu gollerle mücadeleden 3 puanla ayrıldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 09:07
Benfica - Paços De Ferreira: 2-1 | MAÇ ÖZETİ

, Portekiz Ligi'nin 9. haftasında evinde Paços De Ferreira'yı konuk etti ve mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Benfica'nın 1. golü 58. dakikada Gilberto'nun asitinde Rafa Silva'dan gelirken, 90. dakikada Gabriel'in asistinde Luca Waldschmidt'ten geldi. Paços De Ferreira tek golünü 24'te Reabciuk ile buldu.

Bu sonuçla Benfica, 21 puanla ligde 2. sırada yer aldı. Paços ise 14 puanla 6. sırada kaldı.

Benfica, gelecek hafta Gil Vicente'ye konuk olacak. Paços De Ferreira ise evinde Boavista'yı ağırlayacak.

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