Benfica - Paços De Ferreira: 2-1 | MAÇ ÖZETİ

Benfica, Portekiz Ligi'nin 9. haftasında evinde Paços De Ferreira'yı konuk etti ve mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Benfica'nın 1. golü 58. dakikada Gilberto'nun asitinde Rafa Silva'dan gelirken, 90. dakikada Gabriel'in asistinde Luca Waldschmidt'ten geldi. Paços De Ferreira tek golünü 24'te Reabciuk ile buldu.

Bu sonuçla Benfica, 21 puanla ligde 2. sırada yer aldı. Paços ise 14 puanla 6. sırada kaldı.

Benfica, gelecek hafta Gil Vicente'ye konuk olacak. Paços De Ferreira ise evinde Boavista'yı ağırlayacak.