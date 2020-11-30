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Almana Futbol Federasyonu'ndan karar! ...

Son olara UEFA Uluslar Ligi'ne İspanya'ya 6-0 gibi tarihi bir hezimet alan ve geleceği tartışma konusu olan 'e dair Futbol Federasyonu resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Löw'ün geleceğine ilişkin son kararın verildiği duyuruldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 18:52 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 18:53
Almana Futbol Federasyonu'ndan karar! Joachim Löw...

Uzun süren Milli Takım teknik direktörlüğü süresi boyunca sayısız başarılar elde eden , son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'dan tarihi bir hezimet almıştı.

Almanya Milli Takımı, İspanya ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 6-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Maçın ardından Almanya'da gönderilmesi gündeme gelen Löw ile ilgili Almanya Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada,
İspanya'ya karşı alınan 6-0'lık mağlubiyetin sebeplerinin bulunacağı ve bu konu üzerine çalışılacağı, Avrupa Şampiyonası'na takımın kendinden emin bir şekilde katılacağı ifade edildi. Bu sebeple Löw'ün, Almanya Milli Takım başında kalacağı aktarıldı.

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