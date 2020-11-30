Almana Futbol Federasyonu'ndan karar! Joachim Löw...

Uzun süren Almanya Milli Takım teknik direktörlüğü süresi boyunca sayısız başarılar elde eden Joachim Löw, son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'dan tarihi bir hezimet almıştı.

Almanya Milli Takımı, İspanya ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 6-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Maçın ardından Almanya'da gönderilmesi gündeme gelen Löw ile ilgili Almanya Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada,

İspanya'ya karşı alınan 6-0'lık mağlubiyetin sebeplerinin bulunacağı ve bu konu üzerine çalışılacağı, Avrupa Şampiyonası'na takımın kendinden emin bir şekilde katılacağı ifade edildi. Bu sebeple Löw'ün, Almanya Milli Takım başında kalacağı aktarıldı.