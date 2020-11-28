Yılmaz Vural yoğun bakımda!

Türkiye'de 30'dan fazla kulüpte teknik direktörlük yapan, Yılmaz Vural'dan kötü haber... İkinci kez koronavirüse yakalanan 67 yaşındaki çalıştırıcının tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındığı açıklandı. Vural, geçtiğimiz haziran ayında bu hastalığa yakalanmıştı. O dönem semptom göstermemiş ve kolay atlatmıştı.

MESAJ YAĞDI

Başta TFF olmak üzere tüm kulüpler geçmiş olsun mesajı paylaştı. Solunum cihazına bağlanan Yılmaz Vural bir süredir takım çalıştırmıyor ve yorumculuk yapıyordu. Vural'ın tedavisi yoğun bakımda sürerken, sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. 67 yaşındaki teknik adam, son olarak Akhisar'da görev yapmıştı.