Tüm dünya yasta

Maradona’nın ölümü tüm dünyadaki spor medyasını yasa boğdu. İngilizler, kendilerine elle attığı gole atıfta bulunarak “Bir hilekar, kahraman ve dahi 60 yaşında öldü” dediler
Futbol HaberleriGiriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 00:23Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 06:50
Arjatinli futbol efsanesi Maradona'nın hayatını kaybetmesi tüm dünya basınında geniş yandı buldu. İtalyan basını, eski Napolili futbol adamı için "En güzel futbolu oynayan asi dahi Maradona" denilirken, İngiliz medyasından Mirror "Bir hilekar, kahraman ve dahi 60 yaşında öldü" ifadesini kullandı. Fransa'dan L'Equipe "Futbolun büyük bölümü çarşamba günü çöktü" manşetiyle çıktı. Le Figaro da "Başarı efsanesi Altın Çocuk" başlığını attı. Alman dergisi Kicker ise "Sonsuza dek en büyük" ifadelerine yer verdi. Rheinische Post gazetesinde "Top ile bir sihirbaz" denilip Maradona'nın başarıları anlatıldı.