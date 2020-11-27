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Maradona'nın cenazesi önünde büyük skandal!

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yuman Arjantinli efsanesi uğurlanırken, cenaze işlemleri sırasında büyük bir skandala imza atıldı. Cenaze evi çalışamlarının Maradona'nın naaşıyla çektirdiği fotoğraflar Arjantin'de büyük tepki çekti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 11:49
Maradona'nın cenazesi önünde skandal!

Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri olarak gösterilen , kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Maradona'nın cenazesi önünde skandal!

Arjantinli efsane, ülkesinde yapılan törenle uğurlandı. Corona virüs tedbirleri kapsamında cenaze merasiminin yapıldığı mezarlığa sadece aile üyeleri ve Maradona'nın yakınları katıldı.

Maradona'nın cenazesi önünde skandal!

Maradona'nın naaşının defin işlemleri sırasında ise herkesin tepkisini çeken bir olay yaşandı.

Maradona'nın cenazesi önünde skandal!

Efsane ismin defin işlemlerini yürüten isimli özel firmanın 3 çalışanının, 'nın tabutunu açarak cansız bedeniyle fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

Maradona'nın cenazesi önünde skandal!

Söz konusu fotoğraflarda yer alan isimlerden birinin kimliği tespit edildi. Maradona'nın naaşının nakil edildiği esnada cenaze aracında da bulunduğu öğrenilen isimli çalışanın görevine hemen son verildi.

Maradona'nın cenazesi önünde skandal!

Görüntülerin basına sızmasının ardından ülke ayağa kalkarken, 'nın yüzlerce ölüm tehdidi aldığı ve Arjantin vatandaşlığından çıkarılması yönünde baskılar yapıldığı belirtildi.

Maradona'nın cenazesi önünde skandal!

TAŞERON ÇALIŞAN İDDİASI
isimli cenaze işleri firmasının müdürü Diego Picon ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, fotoğraflarda yer alan üç şahsın taşeron çalışan olduğunu ve skandal görüntülerin ardından ivedilikle ilişkilerinin kesildiğini ifade etti.

Maradona'nın cenazesi önünde skandal!

"TAM ANLAMIYLA YIKILMIŞ DURUMDAYIZ"
"Babam 75 yaşında ve şu an ağlıyor. Ben ağlıyorum, kardeşim ağlıyor. Tam anlamıyla yıkılmış durumdayız. Molina burada çalışmıyor. Tabut çok ağır olduğu için üçüncü parti bir firmadan gelen bir çalışan. Ailesi sedir ağacından bir tabut istemişti ve bu ürün ciddi manada ağır olduğu için taşınması problem oluyor. Kendisi bu yüzden çağrıldı. İşlemler sırasında telefonlarını toplayıp daha sonra teslim etmiştik. Sanırım polis nakliye için beni çağırdığı esnada bunu yapmışlar."

Maradona'nın cenazesi önünde skandal!

MARADONA'NIN AVUKATINDAN SERT AÇIKLAMA
Öte yandan Maradona ailesinin avukatı Matias Morla, konuyla ilgili bir açıklama yaparak skandal görüntülerde yer alan kişiler hakkında dava açacaklarını söyledi.

Maradona'nın cenazesi önünde skandal!

Avukat Morla yaptığı açıklamada, "Bu fotoğrafta gördüğünüz adam . Fotoğraf skandalının arkasındaki kişi. Kendisi Pinier'de cenazelerden sorumlu yetkili kişi konumunda. Arkadaşıma ve müvekkilime yaptığı bu iğrençliğin bedelini ödeyene kadar bana dinlenmek yok." ifadesini kullandı.

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