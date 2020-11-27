Maradona'nın cenazesi önünde büyük skandal!

Dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri olarak gösterilen Diego Armando Maradona, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Arjantinli efsane, ülkesinde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı. Corona virüs tedbirleri kapsamında cenaze merasiminin yapıldığı mezarlığa sadece aile üyeleri ve Maradona'nın yakınları katıldı.

Maradona'nın naaşının defin işlemleri sırasında ise herkesin tepkisini çeken bir olay yaşandı.

Efsane ismin defin işlemlerini yürüten Sepelios Pinier isimli özel firmanın 3 çalışanının, Diego Armando Maradona'nın tabutunu açarak cansız bedeniyle fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

Söz konusu fotoğraflarda yer alan isimlerden birinin kimliği tespit edildi. Maradona'nın naaşının nakil edildiği esnada cenaze aracında da bulunduğu öğrenilen Diego Molina isimli çalışanın görevine hemen son verildi.

Görüntülerin basına sızmasının ardından ülke ayağa kalkarken, Diego Molina'nın yüzlerce ölüm tehdidi aldığı ve Arjantin vatandaşlığından çıkarılması yönünde baskılar yapıldığı belirtildi.

TAŞERON ÇALIŞAN İDDİASI

Sepelios Pinier isimli cenaze işleri firmasının müdürü Diego Picon ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, fotoğraflarda yer alan üç şahsın taşeron çalışan olduğunu ve skandal görüntülerin ardından ivedilikle ilişkilerinin kesildiğini ifade etti.

"TAM ANLAMIYLA YIKILMIŞ DURUMDAYIZ"

"Babam 75 yaşında ve şu an ağlıyor. Ben ağlıyorum, kardeşim ağlıyor. Tam anlamıyla yıkılmış durumdayız. Molina burada çalışmıyor. Tabut çok ağır olduğu için üçüncü parti bir firmadan gelen bir çalışan. Ailesi sedir ağacından bir tabut istemişti ve bu ürün ciddi manada ağır olduğu için taşınması problem oluyor. Kendisi bu yüzden çağrıldı. İşlemler sırasında telefonlarını toplayıp daha sonra teslim etmiştik. Sanırım polis nakliye için beni çağırdığı esnada bunu yapmışlar."

MARADONA'NIN AVUKATINDAN SERT AÇIKLAMA

Öte yandan Maradona ailesinin avukatı Matias Morla, konuyla ilgili bir açıklama yaparak skandal görüntülerde yer alan kişiler hakkında dava açacaklarını söyledi.