Eski Galatasaraylı oyuncu Eren Derdiyok dönmek istiyor! "Harika olur..."

Daha önce Süper Lig'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Göztepe formaları giyen golcü oyuncu Eren Derdiyok kariyeri için önemli kararlar vermeye hazırlanıyor...

Son olarak Türkiye'de Göztepe formasını giyen ve ardından teknik direktörlüğü Şota Arveladze'nin yürüttüğü Özbekistan ekibi Pakhtakor'a transfer olan ve burada şampiyonluk yaşayan tecrübeli golcü, yaptığı açıklamada altyapısından yetiştiği ülke olan İsviçre'ye dönme ihtimali bulunduğunu söyledi.

32 yaşındaki golcü oyuncu İsviçre ekibi Basel ile görüştüğünü söylerken, somut bir adım olmadığını kaydetti. İşte Eren Derdiyok'un o açıklamaları...

"TEKRAR BİR ARAYA GELMEMİZ HARİKA OLUR!"

"Basel'le daha önce bir iki kez görüştük ama somut bir adım olmadı. Kardeşim Basel'de video analistti ve çocukluk arkadaşım Timm Klose de Basel'e geri döndü. Tekrar bir araya gelmemiz harika olurdu ama tabi şartların uyuşması gerekecek." dedi.