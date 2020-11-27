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Eski Galatasaraylı oyuncu dönmek istiyor! "Harika olur..."

'de , ve formalarını giymesinin ardından Özbekistan Ligi ekiplerinden Pakhtor'a olan yaptığı açıklamada geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 20:02
Eski Galatasaraylı oyuncu Eren Derdiyok dönmek istiyor! "Harika olur..."

Daha önce 'de , ve formaları giyen golcü oyuncu kariyeri için önemli kararlar vermeye hazırlanıyor...

Son olarak 'de Göztepe formasını giyen ve ardından teknik direktörlüğü 'nin yürüttüğü Özbekistan ekibi Pakhtakor'a olan ve burada şampiyonluk yaşayan tecrübeli golcü, yaptığı açıklamada altyapısından yetiştiği ülke olan 'ye dönme ihtimali bulunduğunu söyledi.

32 yaşındaki golcü oyuncu İsviçre ekibi Basel ile görüştüğünü söylerken, somut bir adım olmadığını kaydetti. İşte Eren Derdiyok'un o açıklamaları...

"TEKRAR BİR ARAYA GELMEMİZ HARİKA OLUR!"
"Basel'le daha önce bir iki kez görüştük ama somut bir adım olmadı. Kardeşim Basel'de video analistti ve çocukluk arkadaşım Timm Klose de Basel'e geri döndü. Tekrar bir araya gelmemiz harika olurdu ama tabi şartların uyuşması gerekecek." dedi.

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