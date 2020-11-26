Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir Süper Kupa finalini Katar'da oynatmayı düşündüklerini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Kupa'nın oynanacağı yerle ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek olan Süper Kupa'nın Katar'da oynanması gündeme geldi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "Süper Kupa finalini Katar'da oynatmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

12 YIL SONRA BİR İLK!

Türkiye Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren Süper Kupa finali 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında oynanacak. Son olarak 2008 yılında Almanya'nın Duisburg şehrinde oynanan final maçında Galatasaray, Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.



İlk kez 2006 yılında düzenlenmeye başlayan Süper Kupa finaline yine Almanya ev sahipliği yapmıştı. Köln ve Frankfurt diğer 2 finale ev sahipilği yapan şehirler olarak kayıtlara geçti.