Profesyonel liglerde Diego Armando Maradona için saygı duruşunda bulunulacak

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın vefatı tüm dünyayı yasa boğdu. UEFA, Arjantinli yıldız anısına Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi mücadeleleri öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıklarken, TFF de Maradona'yı unutmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta sonu oynanacak tüm resmi maçlarda Maradona için saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dünya futbolunun en büyük efsanelerinden biri olan Arjantinli Diego Armando Maradona, 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı.



Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nda ülkesi Arjantin ile şampiyonluk yaşayan Maradona, yeteneği ve gösterdiği performansla unutulmazlar arasında yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 Kasım günü ve 27, 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde Maradona'nın anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Maradona'nın vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, sevenleri, Arjantin Futbol Federasyonu ve dünya futbol ailesine başsağlığı dileriz.

Futbola yaptığın unutulmaz katkılar için sonsuz teşekkürler, huzur içinde yat Diego Maradona...