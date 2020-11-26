İngiliz basınından tepki çeken Maradona manşetleri!

Arjantin'in dünya futboluna armağan ettiği, birçok kişi tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu olarak kabul edilen Diego Armando Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti.

Efsane ismin ölümü tüm dünyayı yasa boğarken, ülkesi Arjantin ile tarih yazdığı Napoli'de insanlar sokaklara döküldü.

Futbolla ilgilenmeyen insanların dahi büyük acı hissettiği ölüm haberi, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Birçok gazete, manşetlerinde Maradona'nın ölüm haberine yer verdi.

Ancak İngiliz gazetelerinin attığı manşetler tepki topladı. Ada'da yayımlanan bazı gazeteler, Maradona'nın vefat haberini 1986 Dünya Kupası'nın unutulmaz simgesi haline gelen ve futbol dünyasında 'Tanrının eli' olarak yer edinen meşhur golüyle verdi.

Kapak fotoğraflarında Maradona'nın İngiltere'ye elle attığı unutulmaz gole yer veren gazeteler, 'Şimdi o tanrının elinde' manşetlerini attı. Maradona'nın ölüm haberini bu manşetlerle yayınlayan gazeteler özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.

İşte Maradona'nın ölüm haberini aynı başlıklarla yayınlayan 4 İngiliz gazetesi:

Daily Star