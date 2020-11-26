Haberler Futbol İngiliz basınından tepki çeken Maradona manşetleri!

İngiliz basınından tepki çeken Maradona manşetleri!

Hayata gözlerini yuman efsanesi 'nın ölüm haberi tüm dünyayı yasa boğarken, 'de ise tepki çeken manşetler atıldı. Ada'da yayımlanan bazı gazeteler, Arjantinli efsanenin ölüm haberini, 1986 'nda İngiltere ağlarına elle attığı golden görüp "Şimdi o tanrının elinde" manşetlerine yer verdi. İşte o manşetler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 09:28
İngiliz basınından tepki çeken Maradona manşetleri!

Arjantin'in dünya futboluna armağan ettiği, birçok kişi tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu olarak kabul edilen , 60 yaşında hayatını kaybetti.

İngiliz basınından tepki çeken Maradona manşetleri!

Efsane ismin ölümü tüm dünyayı yasa boğarken, ülkesi Arjantin ile tarih yazdığı 'de insanlar sokaklara döküldü.

İngiliz basınından tepki çeken Maradona manşetleri!

Futbolla ilgilenmeyen insanların dahi büyük acı hissettiği ölüm haberi, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Birçok gazete, manşetlerinde Maradona'nın ölüm haberine yer verdi.

İngiliz basınından tepki çeken Maradona manşetleri!

Ancak İngiliz gazetelerinin attığı manşetler tepki topladı. Ada'da yayımlanan bazı gazeteler, Maradona'nın vefat haberini 1986 'nın unutulmaz simgesi haline gelen ve dünyasında 'Tanrının eli' olarak yer edinen meşhur golüyle verdi.

İngiliz basınından tepki çeken Maradona manşetleri!

Kapak fotoğraflarında Maradona'nın 'ye elle attığı unutulmaz gole yer veren gazeteler, 'Şimdi o tanrının elinde' manşetlerini attı. Maradona'nın ölüm haberini bu manşetlerle yayınlayan gazeteler özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.

İngiliz basınından tepki çeken Maradona manşetleri!

İşte Maradona'nın ölüm haberini aynı başlıklarla yayınlayan 4 İngiliz gazetesi:

İngiliz basınından tepki çeken Maradona manşetleri!

Daily Star

İngiliz basınından tepki çeken Maradona manşetleri!

İngiliz basınından tepki çeken Maradona manşetleri!

İngiliz basınından tepki çeken Maradona manşetleri!

Daily Express

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