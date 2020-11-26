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listeyi açıkladı! İşte en iyiler

2020 En İyiler listesi belli oldu. Dün başlayan oylama 9 Aralık’a kadar sürecek. ’ta kazananlar açıklanacak. Gözler Ronaldo’lu Messi’li Van Dijk’lı listede

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 22:39 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 06:50
FIFA listeyi açıkladı! İşte en iyiler

FIFA, 2019-2020 sezonunun en başarılı isimlerinin belirleneceği listeyi açıkladı. Oylama dün başladı, 9 Aralık'a kadar sürecek. /ta kazananlar açıklanacak. En iyi erkek futbolcu kategorisinde Juventus'tan Ronaldo, Barcelona'dan Messi, 'dan Salah, Mane ve Van Dijk, Bayern'den Lewandowski, PSG'den Neymar ve Mbappe, 'den De Bruyne ile 'den Ramos gibi birçok önemli yıldız kapışacak.

KALEDE BÜYÜK KAPIŞMA
Yarışmada en çok merak edilen kategorilerden biri de erkek kaleci kategorisini kimin kazanacağı... Liverpool'dan Becker, Real Madrid'den Courtois, Bayern'den Navas, A.Madrid'den Oblak, PSG'den Navas ile Barça'dan Ter Stegen mücadele edecek. En iyi teknik direktör kategorisinde ise Bielsa, Flick, Klopp, Lopetegui ve Zidane yarışacak. Kadınlarda da en iyiler seçilecek. Yılın golü de belirlenecek.

12. DEFA
İbrahimovic kariyerinde 12.defa İsveç'te yılın futbolcusu seçildi. Yıldız, "Bana oy verenlere teşekkür ediyorum. 13 için de zorlayacağım" dedi.

HAALAND ŞOV SÜRÜYOR
Devler Ligi'nde 16 gole ulaşan Haaland birçok süper yıldızı solladı. 20 yaşındaki forvet şimdiden fenomen , Zidane, Dybala, Kleso, Adriano gibi ünlü isimleri arkasında bıraktı.

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