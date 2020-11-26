FIFA listeyi açıkladı! İşte en iyiler

FIFA, 2019-2020 sezonunun en başarılı isimlerinin belirleneceği listeyi açıkladı. Oylama dün başladı, 9 Aralık'a kadar sürecek. 17 Aralık/ta kazananlar açıklanacak. En iyi erkek futbolcu kategorisinde Juventus'tan Ronaldo, Barcelona'dan Messi, Liverpool'dan Salah, Mane ve Van Dijk, Bayern'den Lewandowski, PSG'den Neymar ve Mbappe, Manchester City'den De Bruyne ile Real Madrid'den Ramos gibi birçok önemli yıldız kapışacak.



KALEDE BÜYÜK KAPIŞMA

Yarışmada en çok merak edilen kategorilerden biri de erkek kaleci kategorisini kimin kazanacağı... Liverpool'dan Becker, Real Madrid'den Courtois, Bayern'den Navas, A.Madrid'den Oblak, PSG'den Navas ile Barça'dan Ter Stegen mücadele edecek. En iyi teknik direktör kategorisinde ise Bielsa, Flick, Klopp, Lopetegui ve Zidane yarışacak. Kadınlarda da en iyiler seçilecek. Yılın golü de belirlenecek.



12. DEFA

İbrahimovic kariyerinde 12.defa İsveç'te yılın futbolcusu seçildi. Yıldız, "Bana oy verenlere teşekkür ediyorum. 13 için de zorlayacağım" dedi.



HAALAND ŞOV SÜRÜYOR

Devler Ligi'nde 16 gole ulaşan Haaland birçok süper yıldızı solladı. 20 yaşındaki forvet şimdiden fenomen Cristiano Ronaldo, Zidane, Dybala, Kleso, Adriano gibi ünlü isimleri arkasında bıraktı.



