Diego Maradona'ya gözyaşları ile veda! Arjantin halkı sokaklara döküldü

Tüm zamanların en iyileri arasında gösterilen Diego Armando Maradona'nın ölümü, futbol dünyasını yasa boğdu.

Geçirdiği beyin ameliyatının ardından 8 gün sonra taburcu olan Maradona, Arjantin Buenos Aires eyaletine bağlı Tigres'deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Futbol oynadığı dönemde Arjantin halkına unutulmaz anlar yaşatan Maradona'nın ölümünün ardından öldüğü ve doğduğu evlerin çevresi hınca hınç doldu.

Maradona'nın yıldızının parladığı Boca Juniors futbol takımının La Bombonera ismiyle bilinen stadyumu olmak üzere Arjantin'deki birçok stadyum ve Buenos Aires'in merkezi hem gözyaşı döken hem de Maradona için sloganlar atan halk ile doldu.



Başkent Buenos Aires'te La Bombonera stadyumu ve şehir merkezinde toplanan kalabalık bir yandan Maradona için gözyaşı dökerken diğer yandan da ona teşekkür etmek için sloganlar attı.



Futbol oynadığı dönemde 10 numaralı formayı giyen Maradona için başkent Buenos Aires'te halk, yerel saat ile 22.00'de Maradona'yı anmak için balkonlara çıkarak alkış tuttu.

