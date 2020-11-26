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'ya gözyaşları ile veda! Arjantin halkı sokaklara döküldü

Arjantin ve dünya futbolunun efsane ismi 60 yaşında hayatını kaybetti. Yaşanan acı kaybın ardından Arjantin halkı sokaklara döküldü ve veda gösterilerinde bulunuldu. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 09:20 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 09:25
Diego Maradona'ya gözyaşları ile veda! Arjantin halkı sokaklara döküldü

Tüm zamanların en iyileri arasında gösterilen 'nın ölümü, futbol dünyasını yasa boğdu.

Diego Maradona'ya gözyaşları ile veda! Arjantin halkı sokaklara döküldü

Geçirdiği beyin ameliyatının ardından 8 gün sonra taburcu olan Maradona, Arjantin Buenos Aires eyaletine bağlı Tigres'deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Diego Maradona'ya gözyaşları ile veda! Arjantin halkı sokaklara döküldü

Futbol oynadığı dönemde Arjantin halkına unutulmaz anlar yaşatan Maradona'nın ölümünün ardından öldüğü ve doğduğu evlerin çevresi hınca hınç doldu.

Diego Maradona'ya gözyaşları ile veda! Arjantin halkı sokaklara döküldü

Maradona'nın yıldızının parladığı Boca Juniors futbol takımının La Bombonera ismiyle bilinen stadyumu olmak üzere Arjantin'deki birçok stadyum ve Buenos Aires'in merkezi hem gözyaşı döken hem de Maradona için sloganlar atan halk ile doldu.


Diego Maradona'ya gözyaşları ile veda! Arjantin halkı sokaklara döküldü

Başkent Buenos Aires'te La Bombonera stadyumu ve şehir merkezinde toplanan kalabalık bir yandan Maradona için gözyaşı dökerken diğer yandan da ona teşekkür etmek için sloganlar attı.


Diego Maradona'ya gözyaşları ile veda! Arjantin halkı sokaklara döküldü

Futbol oynadığı dönemde 10 numaralı formayı giyen Maradona için başkent Buenos Aires'te halk, yerel saat ile 22.00'de Maradona'yı anmak için balkonlara çıkarak alkış tuttu.


Diego Maradona'ya gözyaşları ile veda! Arjantin halkı sokaklara döküldü

ÜLKEDE 3 GÜN ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ!
Arjantin'de hükümet, 'nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan etti. Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Maradona'nın naaşının Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada'ya getirileceğini ve cenaze merasiminin burada yapılacağını belirtti.

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