Haberler Futbol Belediye başkanı önerdi! Napoli'nin stadı San Paolo'nun adı Maradona olarak değişebilir

Belediye başkanı önerdi! 'nin stadı 'nun adı Maradona olarak değişebilir

Arjantinli teknik direktör ve efsane futbolcu , geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Belediye Başkanı Luigi de Magistris ise bu acı haber sonrası Maradona'nın, Stadı'na isminin verilmesini talep etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 08:14 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 08:18
Belediye başkanı önerdi! Napoli'nin stadı San Paolo'nun adı Maradona olarak değişebilir

Arjantinli futbol efsanesi 'nın, kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi tüm dünyadaki futbolseverleri hüzne boğdu. Maradona'nın kariyerinde altın çağını yaşadığı İtalyan ekibi 'nin taraftarları ise bu haber sonrası adeta yıkıldı.

Şehrin belediye başkanlığı görevini yürüten Luigi de Magistris'ten sürpriz bir öneri geldi. Magistris, Napoli için büyük anlam ifade eden Maradona'nın adının, takımın stadyumu 'ya verilmesini talep etti. Magistris bu talebini sosyal medya hesabından açıkladı.

1984 ile 1991 yılları arasında İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Diego Armando Maradona, kulübün yaşadığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olmuştu. Bu arada, 60 yaşında hayatını kaybeden efsanenin ülkesi Arjantin'de de 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

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