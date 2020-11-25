Haberler Futbol UEFA'dan hayatını kaybeden Maradona için 1 dakikalık saygı duruşu kararı

'dan hayatını kaybeden Maradona için 1 dakikalık saygı duruşu kararı

Arjantin'in efsane futbolcusu 60 yaşında hayatını kaybetti. , efsane isim için organizasyonlarında 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacağını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 22:12
UEFA'dan hayatını kaybeden Maradona için 1 dakikalık saygı duruşu kararı

Arjantinli efsane futbolcu 'nın vefatı nedeniyle organizasyonlarında bu hafta oynanacak maçlarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

UEFA, kararın yanı sıra Başkan Aleksander Ceferin'in taziye mesajını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Maradona'nın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirten Ceferin, "Dünya futbolunun en büyük ve ikonik figürlerinden biriydi. Dehası ve karizmasıyla harika bir futbolcuydu. İhtişam ve yeteneğiyle genç ve yaşlı taraftarları heyecanlandıran biri olarak tarihe geçecek." ifadelerini kullandı.

Ceferin'in bu haftaki maçlarda Maradona'nın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması talimatı verdiği kaydedildi.

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