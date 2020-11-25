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’a dev yatırım

Yapılacak olan spor kompleksi için Kasapoğlu’nun katılımıyla protokol imzalandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 21:33 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Erzincan’a dev yatırım
Gençlik ve tarafından 'a yapılacak olan 1 adet bin seyircili spor salonu yapımı, 1 adet antrenman spor salonu, 1 adet kamp eğitim merkezi, 2 adet aydınlatmalı nizami sentetik çim yüzeyli sahası, 5 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, doğa sporları tesisi ve tefrişatlarının yapımının yanı sıra 9 adet spor tesisinin bakımı ve onarımı projelerinin imza töreni bakanlığın merkez binasında gerçekleşti. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Erzincan'ın gerek spor geleceğini gerek gençlik faaliyetlerini ve yatırımlarını yukarılara taşımaya kararlıyız" ifadesini kullandı.
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