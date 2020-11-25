Erzincan’a dev yatırım

Yapılacak olan spor kompleksi için Spor Bakanı Kasapoğlu’nun katılımıyla protokol imzalandı.
Futbol HaberleriGiriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 21:33Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Erzincan'a yapılacak olan 1 adet bin seyircili spor salonu yapımı, 1 adet antrenman spor salonu, 1 adet kamp eğitim merkezi, 2 adet aydınlatmalı nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 5 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, doğa sporları tesisi ve tefrişatlarının yapımının yanı sıra 9 adet spor tesisinin bakımı ve onarımı projelerinin imza töreni bakanlığın merkez binasında gerçekleşti. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Erzincan'ın gerek spor geleceğini gerek gençlik faaliyetlerini ve yatırımlarını yukarılara taşımaya kararlıyız" ifadesini kullandı.