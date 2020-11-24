Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! TFF'ye bildirildi

Fenerbahçe milli maçlar nedeniyle verilen arada hazırlık maçında Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile karşılaşmıştı.
Fenerbahçe milli maçlar nedeniyle verilen arada hazırlık maçında Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile karşılaşmıştı.
Mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken 18 yaşındaki Serhat Ahmetoğlu dikkat çeken bir performans ortaya koymuştu.
Erol Bulut tarafından sağ bekte görev verilen genç oyuncu etkili oyununu bir gol bir de asistle süslemişti.
Karşılaşma sonrası Fenerbahçe taraftarının büyük övgüsünü alan genç oyuncuyla ilgili şok bir gerçek ortaya çıkmıştı.
PROFESYONEL SÖZLEŞMESİ YOKTU
2012 yılından Eyüpspor'dan amatör olarak transfer edilen genç oyuncunun Fenerbahçe ile profesyonel sözleşmesi dahi bulunmuyordu.
Amatör statüde bulunan genç oyuncu yetiştirme bedeli karşılığında istediği takıma transfer olabilirdi.
FENERBAHÇE İMZAYI ATTIRDI
Sarı Lacivertli ekip genç futbolcu ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Anlaşma TFF'nin sayfasına da yansıdı.