Haberler Futbol Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! TFF'ye bildirildi

'den 3 yıllık imza! 'ye bildirildi

Son dakika haberi: Fenerbahçe milli maçlar nedeniyle verilen arada 'nde Süper lig ekiplerinden ile karşı karşıya gelmişti. Bu karşılaşmada Erol bulut'un sahaya sürdüğü ilk 11 dikkatleri çekmiş, kadroda bulunan genç oyuncular performanslarıyla büyük alkış toplamıştı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmanın ardından atağa geçti ve genç futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 20:48
Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! TFF'ye bildirildi

milli maçlar nedeniyle verilen arada hazırlık maçında Süper Lig ekibi ile karşılaşmıştı.

Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! TFF'ye bildirildi

Mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken 18 yaşındaki Serhat Ahmetoğlu dikkat çeken bir performans ortaya koymuştu.

Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! TFF'ye bildirildi

Erol Bulut tarafından sağ bekte görev verilen genç oyuncu etkili oyununu bir gol bir de asistle süslemişti.

Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! TFF'ye bildirildi

Karşılaşma sonrası taraftarının büyük övgüsünü alan genç oyuncuyla ilgili şok bir gerçek ortaya çıkmıştı.

Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! TFF'ye bildirildi

PROFESYONEL SÖZLEŞMESİ YOKTU

2012 yılından Eyüpspor'dan amatör olarak transfer edilen genç oyuncunun ile profesyonel sözleşmesi dahi bulunmuyordu.

Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! TFF'ye bildirildi

Amatör statüde bulunan genç oyuncu yetiştirme bedeli karşılığında istediği takıma transfer olabilirdi.

Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! TFF'ye bildirildi

FENERBAHÇE İMZAYI ATTIRDI

Sarı Lacivertli ekip genç futbolcu ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Anlaşma 'nin sayfasına da yansıdı.

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